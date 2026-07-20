VIDEO: Marc Cucurella cantó su canción y una de Duki en los festejos de España

El momento más viral y comentado de la velada llegó cuando el defensor tomó el micrófono frente a la multitud. Fiel a su estilo descontracturado, animó al público a corear su icónico hit: "¡Cucu, Cucu, Cucurella...!", provocando la ovación y las risas de todo el plantel. Sin embargo, la gran sorpresa ocurrió minutos después, cuando el lateral comenzó a interpretar a todo pulmón un reconocido tema del artista argentino Duki, confirmando su profundo fanatismo por la música urbana y haciendo delirar a sus compañeros.