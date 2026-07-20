Cuesta 200 euros: la verdad detrás de Marc Cucurella llevando la Copa del Mundo en una bolsa
Una imagen de Marc Cucurella con el trofeo en una bolsa de plástico se volvió viral en las redes. Conocé la curiosa historia detrás de esta llamativa foto.
Tras la histórica final frente a la Selección Argentina, una sorprendente imagen del lateral de España dio la vuelta al mundo. Se trata de Marc Cucurella, quien fue captado en la zona mixta cargando el supuesto trofeo de campeón adentro de una simple bolsa de plástico transparente, desatando múltiples reacciones.
El misterio de la Copa del Mundo en la bolsa
Las plataformas digitales se inundaron rápidamente de comentarios al observar esta inusual situación con el futbolista. Mientras algunos usuarios bromeaban asegurando que llevaba la gloria máxima "como si fuese un kilo de tomates", otros llegaron a tildar el gesto como una falta de respeto. Sin embargo, la realidad detrás de la polémica foto es muy diferente.
La pieza que sostenía el defensor no era la original que había levantado la delegación en el campo de juego, sino que se trataba de una réplica armada con piezas de Lego. Este curioso modelo de juguete coleccionable cuenta con 2842 piezas, tiene un valor aproximado de 200 euros y es una copia idéntica a la estatuilla real.
Cabe recordar que el verdadero galardón pesa más de seis kilos de oro de 18 quilates, está tasado en aproximadamente 20 millones de dólares y es fuertemente custodiado por la FIFA en una bóveda en Suiza. Por lo tanto, era imposible que el jugador europeo trasladara semejante tesoro de una forma tan precaria.
Te puede interesar
Dejá tu comentario