Video: Pep Guardiola rompió en llanto tras un fuerte cruce con Kyle Walker en Manchester City

Fue entonces cuando la escena tomó un giro inesperado. Guardiola, visiblemente afectado por la situación, se quebró delante de sus jugadores y comenzó a llorar.

El entrenador no intentó esconder su estado emocional y decidió hablar desde un lugar completamente personal. En lugar de continuar con la discusión futbolística, asumió parte de la responsabilidad por el momento que atravesaba el equipo y planteó incluso la posibilidad de dar un paso al costado si consideraban que su presencia era perjudicial. “Esta es mi derrota. Si soy un problema, tienes que decírmelo”, expresó Guardiola.

El catalán fue todavía más profundo en su mensaje y aclaró que su continuidad no estaba vinculada únicamente a cuestiones económicas o personales. “No me quedaré aquí por el dinero o solo por quedarme, no quiero sentir que tengo que huir de ti. Si soy un problema, dímelo”, agregó frente al plantel.

La escena expuesta por el documental permite observar una faceta poco habitual del entrenador, acostumbrado a protagonizar conferencias de prensa, partidos de máxima exigencia y discusiones tácticas, pero mucho más reservado cuando se trata de sus emociones dentro del vestuario.

El mensaje de Guardiola a Kyle Walker

A pesar de la dureza del enfrentamiento, el entrenador también dejó en claro que el conflicto no modificaba el afecto que sentía por el futbolista. Guardiola cerró su intervención con una frase dirigida directamente al defensor, en la que separó la discusión profesional de la relación personal. “Eso no va a cambiar el amor que te tengo, ni un segundo”, aseguró.

La escena adquiere todavía mayor relevancia al observar lo que ocurrió posteriormente con Walker. El defensor, que había sido uno de los referentes del Manchester City durante varios años, terminó alejándose del club después de aquel período de tensión. Poco tiempo después, Walker fue cedido al Milan, en una salida que marcó el final de una extensa etapa con el conjunto inglés. Su partida estuvo precedida por diferentes señales de desgaste y por una pérdida de protagonismo dentro del equipo.