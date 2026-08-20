Video: Pep Guardiola rompió en llanto tras un fuerte cruce con Kyle Walker en Manchester City
El documental que repasa los últimos años del entrenador español en Inglaterra mostró una escena inédita del vestuario, luego de una discusión entre el entrenador y quien fuera capitán del equipo.
Una escena hasta ahora reservada a la intimidad del vestuario del Manchester City quedó expuesta en el documental A Beautiful Obsession y rápidamente generó repercusión en las redes sociales. La producción mostró un duro enfrentamiento entre Pep Guardiola y Kyle Walker, ocurrido después de una derrota frente a Liverpool, en diciembre de 2024, y reveló un momento especialmente sensible: el entrenador catalán terminó llorando delante de todo el plantel.
El episodio se produjo luego de la caída por 2-0 ante Liverpool en Anfield. Después del partido, Guardiola cuestionó una acción defensiva puntual y puso el foco en Walker, quien por entonces llevaba la cinta de capitán. La observación del técnico no fue recibida de buena manera por el defensor inglés, que decidió responderle delante de sus compañeros.
La discusión fue subiendo de intensidad hasta convertirse en uno de los momentos más incómodos de aquella etapa. Walker consideró que Guardiola lo responsabilizaba reiteradamente por diferentes situaciones y expresó su malestar sin ocultarlo. “Sigues diciendo mi nombre en cada reunión y en cada maldita cosa. En cada maldita reunión, es mi nombre”, le recriminó el defensor.
La respuesta de Guardiola estuvo relacionada con la responsabilidad que implicaba para Walker ser uno de los referentes del vestuario. El entrenador intentó explicar que sus señalamientos tenían que ver justamente con el lugar que ocupaba dentro del grupo. “Tal vez porque eres un capitán”, le respondió el técnico. Sin embargo, lejos de calmarse, Walker profundizó su reclamo y dejó en claro que sentía que Guardiola no había querido que asumiera ese rol dentro del equipo.
La discusión que terminó con Pep Guardiola llorando
El lateral inglés fue todavía más contundente al contestar las palabras del entrenador. Frente al resto de sus compañeros, cuestionó que Guardiola utilizara su nombre para explicar una acción en la que, según su perspectiva, había intervenido otro futbolista. “No querías que fuera un capitán. He reaccionado a otra persona, perdí el balón y de alguna manera metes mi nombre en eso”, manifestó Walker.
Fue entonces cuando la escena tomó un giro inesperado. Guardiola, visiblemente afectado por la situación, se quebró delante de sus jugadores y comenzó a llorar.
El entrenador no intentó esconder su estado emocional y decidió hablar desde un lugar completamente personal. En lugar de continuar con la discusión futbolística, asumió parte de la responsabilidad por el momento que atravesaba el equipo y planteó incluso la posibilidad de dar un paso al costado si consideraban que su presencia era perjudicial. “Esta es mi derrota. Si soy un problema, tienes que decírmelo”, expresó Guardiola.
El catalán fue todavía más profundo en su mensaje y aclaró que su continuidad no estaba vinculada únicamente a cuestiones económicas o personales. “No me quedaré aquí por el dinero o solo por quedarme, no quiero sentir que tengo que huir de ti. Si soy un problema, dímelo”, agregó frente al plantel.
La escena expuesta por el documental permite observar una faceta poco habitual del entrenador, acostumbrado a protagonizar conferencias de prensa, partidos de máxima exigencia y discusiones tácticas, pero mucho más reservado cuando se trata de sus emociones dentro del vestuario.
El mensaje de Guardiola a Kyle Walker
A pesar de la dureza del enfrentamiento, el entrenador también dejó en claro que el conflicto no modificaba el afecto que sentía por el futbolista. Guardiola cerró su intervención con una frase dirigida directamente al defensor, en la que separó la discusión profesional de la relación personal. “Eso no va a cambiar el amor que te tengo, ni un segundo”, aseguró.
La escena adquiere todavía mayor relevancia al observar lo que ocurrió posteriormente con Walker. El defensor, que había sido uno de los referentes del Manchester City durante varios años, terminó alejándose del club después de aquel período de tensión. Poco tiempo después, Walker fue cedido al Milan, en una salida que marcó el final de una extensa etapa con el conjunto inglés. Su partida estuvo precedida por diferentes señales de desgaste y por una pérdida de protagonismo dentro del equipo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario