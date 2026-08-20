Video: un hincha de Juventus invadió la cancha y terminó lesionando a una figura
El insólito episodio ocurrió durante un amistoso en el Allianz Stadium: Federico Gatti recibió un golpe en el tobillo y quedó en duda para el debut en la Serie A.
Un insólito episodio ocurrió durante un amistoso de Juventus ante el equipo juvenil del club y tuvo una inesperada consecuencia deportiva: un hincha que ingresó al campo de juego terminó golpeando accidentalmente a Federico Gatti, quien sufrió una molestia en el tobillo y ahora está en duda para el debut del conjunto italiano en la nueva temporada de la Serie A.
El encuentro se disputaba en el Allianz Stadium de Turín y enfrentaba al primer equipo de la Vecchia Signora con la Juventus Next Gen. Como suele suceder en este tipo de celebraciones, una gran cantidad de simpatizantes ingresó al terreno de juego una vez finalizado el partido. Sin embargo, esta vez la situación terminó generando un problema inesperado para el plantel dirigido por Luciano Spalletti.
Gatti se encontraba todavía sobre el césped cuando comenzaron a ingresar los aficionados. El defensor estaba de espaldas a la zona por la que avanzaban los hinchas y, en cuestión de segundos, quedó rodeado por varios de ellos. En medio del desorden, uno de los fanáticos perdió el equilibrio y se deslizó por el campo, impactando directamente contra el tobillo del futbolista italiano.
Federico Gatti, en duda para el debut de Juventus
El golpe no pasó inadvertido. Gatti, de 28 años, quedó afectado por la acción y posteriormente no pudo entrenarse con normalidad junto al resto de sus compañeros. Si bien desde el entorno de Juventus no consideran que se trate de una lesión de gravedad, el inconveniente generó preocupación porque el equipo tiene por delante el estreno oficial en el campeonato.
La situación del defensor central representa un contratiempo para Luciano Spalletti, quien lo considera una pieza importante de la defensa. Gatti no participó de la sesión posterior al amistoso como consecuencia del golpe sufrido durante la invasión y deberá ser evaluado antes de determinar si podrá estar disponible.
Juventus tendrá su debut en la Serie A frente a Frosinone, por lo que los próximos entrenamientos serán determinantes para conocer la evolución del futbolista. El cuerpo técnico seguirá de cerca la zona afectada y esperará que la molestia disminuya para evitar que un episodio completamente ajeno al juego termine privando al defensor de su estreno oficial.
Lo curioso del caso es que la lesión no se produjo durante una disputa, una entrada o una acción propia del partido. El problema apareció cuando los hinchas ingresaron al campo y uno de ellos, al resbalarse, terminó impactando contra el jugador.
La invasión también provocó consecuencias para el estadio. El ingreso masivo de aficionados dejó algunos desperfectos en las instalaciones del Allianz Stadium que Juventus deberá solucionar antes de su próximo compromiso como local, previsto para el sábado 29 de agosto frente a Parma.
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