Video: un hincha de Juventus invadió la cancha y terminó lesionando a una figura

دي مارزيو : فيدريكو غاتي تدرب بشكل منفرد اليوم، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل إثر اصطدام مشجع به وذلك بعد نهاية المباراة الودية يوم الإثنين ضد يوفي نكست جين ❌⬜⬛



كما تدرب أركاديوش ميليك بشكل منفرد بسبب آلام بسيطة في أسفل الظهر، إلى جانب جيف إيكهاتور… pic.twitter.com/d4V68ItHYk — Arte Del Calcio (@ArteDelCalcio) August 19, 2026

Juventus tendrá su debut en la Serie A frente a Frosinone, por lo que los próximos entrenamientos serán determinantes para conocer la evolución del futbolista. El cuerpo técnico seguirá de cerca la zona afectada y esperará que la molestia disminuya para evitar que un episodio completamente ajeno al juego termine privando al defensor de su estreno oficial.

Lo curioso del caso es que la lesión no se produjo durante una disputa, una entrada o una acción propia del partido. El problema apareció cuando los hinchas ingresaron al campo y uno de ellos, al resbalarse, terminó impactando contra el jugador.

La invasión también provocó consecuencias para el estadio. El ingreso masivo de aficionados dejó algunos desperfectos en las instalaciones del Allianz Stadium que Juventus deberá solucionar antes de su próximo compromiso como local, previsto para el sábado 29 de agosto frente a Parma.