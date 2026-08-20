La Fórmula 1 actualizó el mapa de pilotos para 2027: cinco duplas listas y qué butacas quedan

La definición sobre el futuro del argentino podría llegar más adelante, pero el panorama actual es favorable y no aparecen demasiadas alternativas dentro de la estructura francesa que amenacen su lugar.

Red Bull todavía debe resolver quién acompañará a Verstappen

La renovación de Max Verstappen hasta 2030 dejó claro quién ocupará una de las butacas de Red Bull durante los próximos años, pero todavía falta conocer quién será su compañero en 2027.

Isack Hadjar aparece como uno de los principales candidatos. El piloto está teniendo una buena temporada y cuenta con una opción contractual para continuar en la escudería principal. Sin embargo, su reciente lesión, que le impedirá disputar el Gran Premio de Países Bajos, podría influir en las decisiones del equipo.

En Zandvoort será Liam Lawson quien ocupará su lugar, en una situación que también puede ser determinante para el futuro del neozelandés. Lawson todavía no tiene asegurada su continuidad y su lugar en Racing Bulls está siendo observado por una nueva generación de pilotos.

Uno de los nombres que más fuerza tomó es el de Nikola Tsolov. El búlgaro, de apenas 19 años, lidera el campeonato de Fórmula 2 y ganó seis de las 18 carreras disputadas. Su rendimiento lo convirtió en una alternativa concreta dentro de la estructura de Red Bull.

Ocon y la pelea por una butaca en Haas

Haas también mantiene una de las incógnitas más importantes de cara a 2027. Ollie Bearman tiene encaminada su continuidad, pero todavía no está definido quién ocupará el segundo auto. El principal interrogante está relacionado con Esteban Ocon, cuyo futuro en la escudería estadounidense no está garantizado. Entre las alternativas aparecen Leonardo Fornaroli y Rafael Cámara, además de Jack Doohan y Ryo Hirakawa.

Cámara, de 21 años y miembro de la Academia Ferrari, también aparece en el radar de Cadillac. El brasileño marcha tercero en la Fórmula 2 y sus representantes ya mantuvieron contactos con integrantes del nuevo equipo de la Fórmula 1. En Cadillac, además, Sergio Pérez manifestó su intención de continuar. El mexicano explicó que su proyecto está pensado a largo plazo y que pretende seguir formando parte de la estructura.

Fernando Alonso todavía no decidió su futuro

Finalmente, Aston Martin mantiene abierta una situación muy particular con Fernando Alonso. El español todavía no confirmó qué hará en 2027 y reconoció que no tiene plazos establecidos para tomar una decisión.

“No tengo plazos, acabo de venir de vacaciones y veré en los próximos días, semanas o meses”, explicó Alonso, quien espera conversar con Lawrence Stroll y conocer de primera mano los planes de la escudería.

Corre Colapinto: los días y horarios del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Práctica libre 1: 07:30.

Clasificación de la Sprint: 11:30.

Sábado 22 de agosto

Sprint: 07:00.

Clasificación del Gran Premio: 11:00.

Domingo 23 de agosto