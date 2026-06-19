Video: una periodista italiana le declaró su amor a la Argentina y emocionó a miles

La comunicadora también hizo referencia a la enorme influencia de la inmigración italiana en la construcción de la identidad argentina. "Argentina es un lugar extraño. Está en la otra parte del mundo para nosotros los italianos, sin embargo, nunca está realmente lejos", sostuvo.

Luego evocó el sacrificio de millones de inmigrantes que cruzaron el océano en busca de un futuro mejor. "En sus mesas de domingos están los ecos de millones de abuelos que dejaron Nápoles, Génova, Sicilia con una maleta de cartón y una foto en el bolsillo", afirmó.

En ese mismo tramo del mensaje, Tarquinio dejó una de las frases que más resonancia tuvo entre los usuarios: "Quizás por eso Buenos Aires es tan familiar: porque es una ciudad construida con la nostalgia. Y la nostalgia en Argentina no es una herida. Es una forma de amor".

Finalmente, la periodista también se detuvo en la pasión futbolera que caracteriza al país y describió el significado que tiene este deporte para los argentinos. "El fútbol en Argentina no sirve para ganar, sirve para recordar quién eres", señaló.

Las palabras de Alessia Tarquinio generaron una inmediata repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la precisión y la sensibilidad con la que retrató aspectos centrales de la idiosincrasia argentina. Para muchos, más que una reflexión periodística, se trató de una verdadera carta de amor a un país que, como ella misma describió, puede estar lejos en el mapa, pero nunca demasiado lejos del corazón de los italianos.