El duro descargo de Vinícius Jr tras la eliminación de Brasil en la Copa América 2024

Sobre esta competencia, el máximo candidato a ganar el Balón de Oro sostuvo que, en parte, fue su responsabilidad, a pesar de no haber estado presente. "Fallé en conseguir dos tarjetas amarillas. Vi la eliminación del exterior otra vez, pero esta vez es mi culpa", reconoció.

El extremo brasileño fue amonestado en primera fase ante Paraguay con victoria 4-1 y vs Colombia en el empate 1-1, y quedó descartado para los cuartos.

Ante esto, expuso que "sé escuchar las críticas y las más duras", refiriéndose a los comentarios de la gente brasileña por la falta de solidez en el equipo desde aquel inesperado adiós en Qatar, además de la escasez de títulos desde la Copa América 2019.

Vinicius Jr. on Instagram: "Fim de Copa América e hora de refletir, saber lidar com a derrota. O sentimento de frustração toma conta outra vez. Novamente nos pênaltis. Falhei ao tomar dois cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, dessa vez, por culpa minha. Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa. Minha trajetória na seleção, felizmente, está só começando. Ao lado dos meus companheiros, terei chance de recolocar nossa Seleção no lugar que merece. NÓS VOLTAREMOS AO TOPO! EU AMO VOCÊS E VAMOS JUNTOS! 7"