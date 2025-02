"Vinimos a ver a Boca que en la Copa nos falló", el canto de los hinchas contra el equipo y la dirigencia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1895609054455628240&partner=&hide_thread=false "HOY VINIMOS A VER A BOCA, QUE EN LA COPA NOS FALLÓ..." canta la gente en La Bombonera.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2025

Lo cierto es que esta nueva eliminación dejó a Boca hundido en una crisis que tiene en la mira a Fernando Gago. Mientras fuentes cercanas a Casa Amarilla aseguran que Riquelme no lo quiere echar por el desembolso económico que significaría tal acción, otras sostienen que "Pintita" no ve posible la renuncia.

Chilavert arremetió contra Marchesín tras la eliminación de Boca: "Nunca vi algo así"

José Luis Chilavert no dudó en apuntar contra Agustín Marchesín luego de la eliminación de Boca en la Copa Libertadores 2025 en Fase 2 ante Alianza Lima. El exarquero paraguayo cuestionó la decisión del guardameta de pedir el cambio antes de la tanda de penales y lo calificó como una "falta de respeto".

chilavert marchesin.jpg

El martes pasado, el Xeneize quedó fuera del torneo continental en la segunda fase del repechaje tras caer por penales frente al equipo peruano. Sin embargo, la mayor polémica surgió cuando Marchesín decidió abandonar el campo de juego instantes antes de la definición. "Nunca vi algo así", expresó Chilavert en declaraciones públicas.

“Un arquero de su experiencia puede sacar adelante el partido. Es una falta de respeto a todos los hinchas y a una institución tan grande como Boca. En el video se observa que él mismo pide que lo cambie. Nunca lo vi y jugué 25 años al fútbol. Es un gran profesional que está acostumbrado a esa situación", remató.

agustin marchesin.jpg

El exarquero de Vélez hizo referencia a un caso similar, pero con una gran diferencia: "Lo único parecido fue lo que hizo Louis Van Gaal en el Mundial 2014 con Krul, pero fue una decisión del técnico. Acá fue el propio arquero el que pidió salir y eso es inentendible".

Chilavert insistió en que Marchesín debió haber afrontado la tanda de penales: "El arquero es el alma mater de un equipo. Si está sólido, el equipo juega bien. Si duda, transmite inestabilidad. Un arquero de su experiencia podía sacar adelante el partido".

Pero el ex arquero paraguayo no solo criticó al exLanús, sino también al entrenador Fernando Gago. Según trascendió, el DT dejaría su cargo tras el partido ante Rosario Central por el Torneo Apertura: "Un técnico debe tener liderazgo. No puede permitir que su arquero pida salir en un momento clave. Si Marchesín dudó, él tenía que frenarlo y decirle que se quedara", sentenció Chilavert.