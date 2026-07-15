Una influencer denunció un intento de abuso en Atlanta y contó que 4 argentinos la defendieron

La situación empeoró cuando la influencer intentó trasladarse hacia su habitación de hotel. La rapidez en sus movimientos resultó determinante para poder ponerse a salvo antes de que el agresor lograra arrinconarla por completo.

"Había un homeless en un banquito totalmente pasado. Agarro mis llaves, me estoy yendo al ascensor, el tipo me sigue, se mete conmigo en el ascensor", detalló la joven sobre el inicio de la persecución física.

Tras escapar de la cabina y ante la inacción de la recepcionista del lugar, Moriatis acudió a los cuatro argentinos que se encontraban en el sector de entrada. Con desesperación, les dio una directiva clara: "Le digo: 'Háganme una barrera'", logrando que los jóvenes formaran una protección física para frenar al violento individuo.

La resistencia física de los turistas sanjuaninos desató la ira del atacante, quien comenzó a herirlos utilizando elementos contundentes que se encontraban en el vestíbulo del hotel. Moriatis precisó que los muchachos resistieron las agresiones durante un lapso de 30 minutos hasta el arribo de las patrullas policiales de Atlanta.

"Hago este video sobre todo porque quiero agradecerles a estas personas que sin conocerme... yo no sé si alguien de otro país realmente tiene la solidaridad esta nuestra de defender a muerte a un desconocido", concluyó de manera sumamente conmovida.

Como muestra de profundo agradecimiento por haberle salvado la vida, la influencer lanzó una iniciativa virtual dirigida a sus seguidores con la finalidad de conseguirles entradas oficiales para un partido de fútbol del Mundial de la FIFA como compensación a su valor.

La palabra de uno de los turistas que participó en el rescate

Juan Ignacio Turcato, integrante del grupo de sanjuaninos que intervino en el incidente, brindó precisiones sobre la extrema tensión de esa noche en diálogo con los medios de comunicación de su provincia.

El joven explicó que decidieron colocarse en medio del agresor y la chica al notar que la persecución iba en serio. Ante los intentos del atacante por sortear el bloqueo, la prioridad del grupo fue no permitir que este tuviera contacto con la influencer argentina.

"Nosotros estábamos en el lobby de nuestro hotel cuando llegó esta chica y la persona que la ataca ya estaba hace un rato ahí", describió Turcato.

En su intento por sobrepasar la línea defensiva, el sospechoso comenzó a propinar golpes de puño y a agredir físicamente a los jóvenes argentinos valiéndose de los objetos de señalización del propio alojamiento turístico.

"Agarró un cartel de esos que se ponen cuando el piso está mojado. Lo levantó con fuerza y me atacó a mí. Me pegó en el brazo", relató la víctima del golpe. A pesar de las heridas y los cortes, Turcato destacó que el grupo mantuvo una estricta disciplina para no golpear al sujeto, limitándose únicamente a contenerlo y apartarlo del lugar. El joven justificó esta decisión señalando los riesgos de que el agresor portara algún tipo de arma oculta bajo sus prendas.

"No estaba en sus cabales. Uno no sabe qué tan peligroso puede ser, si te va a sacar un arma o qué. Por eso nosotros no reaccionamos, nunca le pegamos. Solamente lo alejábamos de la escena", relató finalmente respecto al operativo defensivo que se prolongó hasta el arresto del implicado tras un intento de fuga.