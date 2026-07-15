Una influencer denunció un intento de abuso en Atlanta y contó que 4 argentinos la defendieron
A través de las redes sociales, Melina Moriatis contó que fue atacada en el lobby donde se aloja y pidió ayuda a un grupo de argentinos. Los detalles.
Lo que estaba planificado como una jornada de festejo y expectativa en la antesala de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 derivó en una situación de extrema gravedad. La influencer argentina Melina Moriatis sufrió un intento de abuso y agresión en el lobby de un hotel de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, durante la madrugada del pasado lunes.
El grave episodio tuvo lugar cerca de las 2:30 horas en las instalaciones del alojamiento Comfort Inn Atlanta. Según denunció la creadora de contenido, la situación no terminó en una tragedia gracias a la oportuna y valiente intervención de cuatro turistas oriundos de la provincia de San Juan, quienes se interpusieron ante el atacante.
La joven relató los detalles de la agresión a través de una filmación difundida en su perfil de la red social Instagram, donde cuenta con una comunidad que supera los 680 mil seguidores.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Moriatis ingresó al establecimiento hotelero para registrar su llegada y realizar el trámite de check-in. En ese sector común del edificio detectó la presencia de un hombre sin hogar que mostraba signos de encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes.
"Anoche sufrió un intento de abuso acá en Atlanta o quizás algo mucho peor y me salvaron la vida unos argentinos", comenzó narrando la joven en el registro audiovisual que no tardó en viralizarse en las plataformas digitales.
La situación empeoró cuando la influencer intentó trasladarse hacia su habitación de hotel. La rapidez en sus movimientos resultó determinante para poder ponerse a salvo antes de que el agresor lograra arrinconarla por completo.
"Había un homeless en un banquito totalmente pasado. Agarro mis llaves, me estoy yendo al ascensor, el tipo me sigue, se mete conmigo en el ascensor", detalló la joven sobre el inicio de la persecución física.
Tras escapar de la cabina y ante la inacción de la recepcionista del lugar, Moriatis acudió a los cuatro argentinos que se encontraban en el sector de entrada. Con desesperación, les dio una directiva clara: "Le digo: 'Háganme una barrera'", logrando que los jóvenes formaran una protección física para frenar al violento individuo.
La resistencia física de los turistas sanjuaninos desató la ira del atacante, quien comenzó a herirlos utilizando elementos contundentes que se encontraban en el vestíbulo del hotel. Moriatis precisó que los muchachos resistieron las agresiones durante un lapso de 30 minutos hasta el arribo de las patrullas policiales de Atlanta.
"Hago este video sobre todo porque quiero agradecerles a estas personas que sin conocerme... yo no sé si alguien de otro país realmente tiene la solidaridad esta nuestra de defender a muerte a un desconocido", concluyó de manera sumamente conmovida.
Como muestra de profundo agradecimiento por haberle salvado la vida, la influencer lanzó una iniciativa virtual dirigida a sus seguidores con la finalidad de conseguirles entradas oficiales para un partido de fútbol del Mundial de la FIFA como compensación a su valor.
La palabra de uno de los turistas que participó en el rescate
Juan Ignacio Turcato, integrante del grupo de sanjuaninos que intervino en el incidente, brindó precisiones sobre la extrema tensión de esa noche en diálogo con los medios de comunicación de su provincia.
El joven explicó que decidieron colocarse en medio del agresor y la chica al notar que la persecución iba en serio. Ante los intentos del atacante por sortear el bloqueo, la prioridad del grupo fue no permitir que este tuviera contacto con la influencer argentina.
"Nosotros estábamos en el lobby de nuestro hotel cuando llegó esta chica y la persona que la ataca ya estaba hace un rato ahí", describió Turcato.
En su intento por sobrepasar la línea defensiva, el sospechoso comenzó a propinar golpes de puño y a agredir físicamente a los jóvenes argentinos valiéndose de los objetos de señalización del propio alojamiento turístico.
"Agarró un cartel de esos que se ponen cuando el piso está mojado. Lo levantó con fuerza y me atacó a mí. Me pegó en el brazo", relató la víctima del golpe. A pesar de las heridas y los cortes, Turcato destacó que el grupo mantuvo una estricta disciplina para no golpear al sujeto, limitándose únicamente a contenerlo y apartarlo del lugar. El joven justificó esta decisión señalando los riesgos de que el agresor portara algún tipo de arma oculta bajo sus prendas.
"No estaba en sus cabales. Uno no sabe qué tan peligroso puede ser, si te va a sacar un arma o qué. Por eso nosotros no reaccionamos, nunca le pegamos. Solamente lo alejábamos de la escena", relató finalmente respecto al operativo defensivo que se prolongó hasta el arresto del implicado tras un intento de fuga.
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