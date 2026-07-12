El sorpresivo problema que tuvo Jimena Barón en su viaje rumbo a Atlanta

Lejos de dramatizar el inconveniente, Jimena Barón decidió tomárselo con humor y continuó compartiendo detalles del episodio con sus seguidores. Mientras mostraba el estado del equipaje, publicó: "Síganme para más recetas de repostería".

Para poder continuar el viaje, la familia tuvo que detenerse y comprar bolsas de consorcio para proteger las pertenencias durante el resto del recorrido. Además, la artista sumó memes y publicaciones humorísticas sobre cómo llegarían sus cosas a destino, incluyendo una imagen sobre "las valijas llegando a Atlanta".

Finalmente, cerró la secuencia con una foto junto a Matías Palleiro en la que ambos aparecían cubiertos con emojis de la bandera argentina y el mensaje: "Mañana alentando a la Selección".