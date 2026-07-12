El sorpresivo problema que tuvo Jimena Barón en su viaje rumbo a Atlanta
Jimena Barón se volvió viral al mostrar el insólito problema que sufrió con su equipaje antes de viajar al Mundial junto a su familia.
Jimena Barón volvió a ser noticia durante su viaje rumbo a Atlanta para acompañar a la Selección argentina en el Mundial 2026. La cantante atravesó un inesperado inconveniente con su equipaje que terminó convirtiéndose en una divertida historia viral junto a su familia.
El inconveniente que tuvo Jimena Barón en su viaje a Atlanta
El episodio ocurrió mientras la artista viajaba por ruta junto a Matías Palleiro, Momo y el pequeño Arturo hacia Atlanta, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentó a Egipto. El recorrido era de aproximadamente 1.060 kilómetros y estaba previsto que durara unas nueve horas.
Antes de comenzar el trayecto, Jimena Barón compartió una imagen desde el vehículo y, fiel a su estilo, anticipó el viaje con humor: "Todos felices saliendo en auto para Atlanta antes de pelearnos 7263847 veces".
Sin embargo, el panorama cambió cuando una fuerte tormenta apareció durante el recorrido. La lluvia complicó el tránsito y dejó al descubierto un problema inesperado: las valijas viajaban en la parte trasera de una camioneta sin tapa, por lo que terminaron completamente mojadas.
La cantante explicó la situación con ironía en sus redes sociales y escribió: "Por suerte nos prestaron la camioneta sin tapa y quedaron todas las valijas de tela en la caja a baño maría".
Lejos de dramatizar el inconveniente, Jimena Barón decidió tomárselo con humor y continuó compartiendo detalles del episodio con sus seguidores. Mientras mostraba el estado del equipaje, publicó: "Síganme para más recetas de repostería".
Para poder continuar el viaje, la familia tuvo que detenerse y comprar bolsas de consorcio para proteger las pertenencias durante el resto del recorrido. Además, la artista sumó memes y publicaciones humorísticas sobre cómo llegarían sus cosas a destino, incluyendo una imagen sobre "las valijas llegando a Atlanta".
Finalmente, cerró la secuencia con una foto junto a Matías Palleiro en la que ambos aparecían cubiertos con emojis de la bandera argentina y el mensaje: "Mañana alentando a la Selección".
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