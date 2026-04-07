Violencia en la previa del debut copero: hinchas de Boca fueron asaltados en Chile

La previa del debut de Boca en la Copa Libertadores 2026 se vio empañada por un grave episodio de inseguridad en Santiago de Chile. En las inmediaciones del hotel donde se aloja la delegación, un grupo de hinchas del Xeneize fue víctima de un asalto a mano armada que incluyó el robo de pertenencias y banderas, en un hecho que generó alarma entre los simpatizantes y el entorno del club.