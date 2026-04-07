Violencia en la previa del debut copero: hinchas de Boca fueron asaltados en Chile
Un grupo de simpatizantes del Xeneize sufrió un robo a mano armada en las cercanías del hotel donde se hospeda el plantel. Lo de siempre...
La previa del debut de Boca en la Copa Libertadores 2026 se vio empañada por un grave episodio de inseguridad en Santiago de Chile. En las inmediaciones del hotel donde se aloja la delegación, un grupo de hinchas del Xeneize fue víctima de un asalto a mano armada que incluyó el robo de pertenencias y banderas, en un hecho que generó alarma entre los simpatizantes y el entorno del club.
Todo ocurrió en las cercanías del Hotel Pullman de Vitacura, donde los fanáticos se habían acercado para recibir al plantel con cánticos y banderas, en un clima festivo que rápidamente se transformó en preocupación. Según informaron medios locales, un grupo de delincuentes interceptó a uno de los hinchas y, bajo amenaza con armas de fuego, le sustrajo distintos objetos personales.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que los asaltantes llevaban indumentaria vinculada a Colo-Colo, lo que alimentó la hipótesis de una posible represalia por episodios ocurridos en el pasado. De acuerdo con versiones surgidas en Chile, el hecho podría estar relacionado con lo sucedido en 2023, cuando simpatizantes del club chileno fueron agredidos en las inmediaciones de La Bombonera durante una visita a Buenos Aires.
Aquel antecedente incluyó enfrentamientos, corridas e insultos, en un contexto de tensión que dejó secuelas entre ambas parcialidades. Ahora, este nuevo episodio aparece como una especie de “venganza”, aunque desde los organismos oficiales no hubo confirmaciones al respecto y la investigación continúa en curso. Pese a la gravedad de lo sucedido, trascendió que una de las banderas robadas pudo ser recuperada y que se están realizando gestiones para intentar devolver el resto de los elementos sustraídos.
Mientras tanto, la preocupación se mantiene entre los hinchas que viajaron para acompañar al equipo en este compromiso internacional. Cabe recordar que, para este encuentro, se autorizó la presencia de 2000 simpatizantes de Boca en el estadio, lo que implica un operativo de seguridad reforzado. En este contexto, el episodio ocurrido en las inmediaciones del hotel encendió las alarmas y obliga a extremar las precauciones para evitar nuevos incidentes.
Así, en medio de la expectativa deportiva, la violencia volvió a hacerse presente y empañó lo que debía ser una jornada de fiesta para los hinchas. Ahora, el foco estará puesto no solo en el resultado dentro del campo de juego, sino también en garantizar la seguridad de todos los protagonistas fuera de él.
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