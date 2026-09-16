Vuelve la Europa League: Milan-Benfica, Leverkusen y todos los partidos de la primera fecha

Partido: Ararat-Armenia vs. Sparta Praga

Hora: 13.45

Estadio: Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Ereván

TV: ESPN 3

13.45: Omonia vs. Celta de Vigo

También desde las 13.45, Omonia se enfrentará con Celta de Vigo en el Estadio GSP de Strovolos, Chipre.

Partido: Omonia vs. Celta de Vigo

Hora: 13.45

Estadio: GSP Stadium, Strovolos

TV: ESPN 2

Los partidos de las 16

La mayor cantidad de encuentros se concentrará en el segundo turno. Entre ellos estarán los compromisos de Bayer Leverkusen, Milan, Benfica, Olympiacos y otros equipos que buscarán comenzar con una victoria su recorrido europeo.

Anderlecht vs. Olympique Lyon

El conjunto belga recibirá al Olympique Lyon en el Lotto Park de Anderlecht.

Hora: 16.00

Estadio: Lotto Park, Anderlecht

TV: ESPN 3

Hapoel Beer-Sheva vs. Dinamo Zagreb

Hapoel Beer-Sheva enfrentará a Dinamo Zagreb en el Superbet Arena-Giuleti de Bucarest, Rumania.

Hora: 16.00

Estadio: Superbet Arena-Giuleti, Bucarest

TV: ESPN 4

Bayer Leverkusen vs. Celje

Bayer Leverkusen debutará como local ante Celje en el BayArena de Alemania.

Hora: 16.00

Estadio: BayArena, Leverkusen

TV: Disney+

Milan vs. Benfica, el partido destacado

Uno de los grandes atractivos de la jornada estará en Italia. Milan recibirá a Benfica en el Giuseppe Meazza, en un cruce entre dos clubes de enorme tradición europea.

Hora: 16.00

Estadio: Giuseppe Meazza, Milán

TV: ESPN 2

Olympiacos vs. Jagiellonia

Olympiacos jugará ante Jagiellonia en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo.

Hora: 16.00

Estadio: Georgios Karaiskakis, El Pireo

TV: Disney+

Sturm Graz vs. Stade Rennes

En Austria, Sturm Graz se medirá con Stade Rennes en el Merkur Arena de Graz.

Hora: 16.00

Estadio: Merkur Arena, Graz

TV: Disney+

Sunderland vs. AZ Alkmaar

Sunderland tendrá su estreno frente a AZ Alkmaar en el Stadium of Light de Inglaterra.