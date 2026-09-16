Vuelve la Europa League: Milan-Benfica, Leverkusen y todos los partidos de la primera fecha
Comienza la fase de liga de la Europa League 2026/27 con una jornada cargada de partidos. Varios argentinos aparecen en los equipos que juegan los duelos más destacados.
La Europa League 2026/27 pone primera este miércoles con los primeros encuentros correspondientes a la Jornada 1 de la fase de liga. El certamen europeo comienza su camino hacia la gran final, que está prevista para el 26 de mayo de 2027 en el Deutsche Bank Park de Frankfurt.
La programación tendrá varios partidos en simultáneo y uno de los principales atractivos estará en Italia: Milan recibirá a Benfica en el Giuseppe Meazza. Además, habrá presencia de equipos importantes de Alemania, España, Inglaterra, Francia y Portugal.
Con el nuevo formato de fase de liga, los equipos comenzarán desde esta primera jornada la carrera por avanzar a las instancias decisivas del torneo. Los partidos de este miércoles serán, por lo tanto, el punto de partida de un extenso recorrido continental.
Todos los partidos de la Europa League de hoy
La primera tanda de encuentros comenzará a las 13.45 de Argentina, mientras que la mayoría de los partidos de la jornada se disputarán desde las 16.
13.45: Ararat-Armenia vs. Sparta Praga
El primer turno tendrá como protagonista al Ararat-Armenia, que recibirá al Sparta Praga en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium de Ereván.
- Partido: Ararat-Armenia vs. Sparta Praga
- Hora: 13.45
- Estadio: Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Ereván
- TV: ESPN 3
13.45: Omonia vs. Celta de Vigo
También desde las 13.45, Omonia se enfrentará con Celta de Vigo en el Estadio GSP de Strovolos, Chipre.
- Partido: Omonia vs. Celta de Vigo
- Hora: 13.45
- Estadio: GSP Stadium, Strovolos
- TV: ESPN 2
Los partidos de las 16
La mayor cantidad de encuentros se concentrará en el segundo turno. Entre ellos estarán los compromisos de Bayer Leverkusen, Milan, Benfica, Olympiacos y otros equipos que buscarán comenzar con una victoria su recorrido europeo.
Anderlecht vs. Olympique Lyon
El conjunto belga recibirá al Olympique Lyon en el Lotto Park de Anderlecht.
- Hora: 16.00
- Estadio: Lotto Park, Anderlecht
- TV: ESPN 3
Hapoel Beer-Sheva vs. Dinamo Zagreb
Hapoel Beer-Sheva enfrentará a Dinamo Zagreb en el Superbet Arena-Giuleti de Bucarest, Rumania.
- Hora: 16.00
- Estadio: Superbet Arena-Giuleti, Bucarest
- TV: ESPN 4
Bayer Leverkusen vs. Celje
Bayer Leverkusen debutará como local ante Celje en el BayArena de Alemania.
- Hora: 16.00
- Estadio: BayArena, Leverkusen
- TV: Disney+
Milan vs. Benfica, el partido destacado
Uno de los grandes atractivos de la jornada estará en Italia. Milan recibirá a Benfica en el Giuseppe Meazza, en un cruce entre dos clubes de enorme tradición europea.
- Hora: 16.00
- Estadio: Giuseppe Meazza, Milán
- TV: ESPN 2
Olympiacos vs. Jagiellonia
Olympiacos jugará ante Jagiellonia en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo.
- Hora: 16.00
- Estadio: Georgios Karaiskakis, El Pireo
- TV: Disney+
Sturm Graz vs. Stade Rennes
En Austria, Sturm Graz se medirá con Stade Rennes en el Merkur Arena de Graz.
- Hora: 16.00
- Estadio: Merkur Arena, Graz
- TV: Disney+
Sunderland vs. AZ Alkmaar
Sunderland tendrá su estreno frente a AZ Alkmaar en el Stadium of Light de Inglaterra.
- Hora: 16.00
- Estadio: Stadium of Light, Sunderland
- TV: Disney+
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