Wado de Pedro se solidarizó con Rodrigo Rey, arquero de Gimnasia

Hablé con Rodrigo Rey, arquero de @gimnasiaoficial, sobre lo ocurrido el domingo. Coincido en que estas actitudes "no suman como sociedad ni a nuestro fútbol". Quiero destacar su entereza ante la agresión. Cada vez son más los que levantan su voz contra la intolerancia. https://t.co/XVOOClxDY3 — Wado de Pedro (@wadodecorrido) June 6, 2022

Qué pasó con Rodrigo Rey

Apenas terminó el partido, el ex arquero de Godoy Cruz miró a la hinchada de Estudiantes y los aplaudió, los saludó y luego se golpeó el pecho justo en el escudo de Gimnasia.

"Lo que hice fue buscar mi agua, saludar e irme. No insulté a nadie, no dije nada. Meterse en cierta forma con una dificultad que tengo yo de chico es algo que no va, que no suma como sociedad y que no le suma a nuestro fútbol", explicó en diálogo con la prensa.

Rey subrayó: "Buscar hacerle daño al otro no está bueno, nunca. Ni conmigo ni con nadie. El fútbol es otra cosa".

Qué le pasa a Rodrigo Rey

"Para mí no es una nota más porque es la primera vez que hablo sobre esto. El tema del habla lo traigo desde chico y convivivo con esto día a día. Es una disfluencia, que algunos días está y otros no, lo principal es que nunca me frenó a nada. Conocí gente que se frena por estas cosas pero no vale la pena", expresó en diálogo con TyC Sports.