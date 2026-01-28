Wanchope Ábila sacude el mercado: se suma al proyecto de Estudiantes de Río Cuarto

Desde lo deportivo, la incorporación de Wanchope representa un salto de jerarquía para el plantel que conduce Iván Delfino. El entrenador espera contar con el delantero en los próximos entrenamientos y no se descarta que pueda estar a disposición en el corto plazo, en un contexto donde el equipo busca afirmarse tras un inicio irregular en el Torneo Apertura. La experiencia y el peso específico del cordobés aparecen como elementos centrales para un grupo que combina futbolistas jóvenes con refuerzos de recorrido.