Wanchope Ábila se ira de Huracán y podría jugar en un equipo de la Primera Nacional
El equipo presentó una propuesta al delantero, que no seguirá en Huracán y analiza su futuro para jugar la Primera Nacional: todos los detalles.
Racing de Córdoba le presentó una oferta concreta a Ramón Ábila con el objetivo de reforzar el plantel de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional y soñar con el ascenso. El experimentado delantero, que no continuará en Huracán, pidió unos días para analizar la propuesta y definir los próximos pasos de su carrera.
Con el pulgar abajo de Diego Martínez, flamante entrenador del Globo, Wanchope cerrará el 2025 lejos de Parque Patricios. Aunque todavía no rescindió su contrato, en las próximas semanas acordará su salida en buenos términos, lo que abrió la puerta a nuevos interesados en contar con sus servicios.
La propuesta de Racing de Córdoba y el visto bueno del DT
En Nueva Italia tomaron nota de la situación y el presidente del club, Manuel Pérez, fue quien le presentó una propuesta formal para que se convierta en refuerzo pensando en el 2026. La iniciativa cuenta además con el aval del entrenador Pablo Fornasari, que dio el visto bueno para avanzar en las negociaciones.
El goleador de 36 años agradeció el interés y solicitó tiempo para evaluar el ofrecimiento, ya que no es el único club que inició gestiones en los últimos días. En Racing saben que no será sencillo convencerlo, pero mantienen la ilusión de poder sumarlo a un proyecto competitivo.
Ábila atraviesa un presente sin demasiado rodaje: en su tercer ciclo en Huracán disputó 19 partidos, solo uno como titular, y no convirtió goles. De todos modos, avisó que está “impecable” desde lo físico y que el retiro no es una opción en este momento.
A lo largo de su carrera, Wanchope marcó 149 goles oficiales y entregó 35 asistencias. Su último tanto fue el 14 de agosto de 2024, en los octavos de final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors. De concretarse su llegada, sería su segunda experiencia en Córdoba, tras haber jugado en Instituto, club del cual es hincha confeso, hace más de 15 años.
