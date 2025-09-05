Wanda Nara, presente con su familia en el último partido de Lionel Messi por Eliminatorias: las fotos del VIP

Asistieron más de 200 fanáticos de la Scaloneta, quienes no querían perderse el ultimo partido oficial de Messi en nuestro país. Entre ellas Wanda Nara y sus hijos, lo mismo que su hermana Zaira, en modo familia.

También Sofi Martinez, Agustina Casanova, Daniela Urzi, Sabrina Rojas, Nicolás Francella, Pollo Álvarez, Guillermo Marin, y hasta Diego Placente junto al Chino Garce y todo el equipo técnico de la selección Sub 20 fueron recibidos por Leo Mateu y Gonzalo Velazquez.

Diego Placente y su equipo tecnico de la seleccion Sub 20 Fotos: Red Carpet Agency

El evento fue organizado por Modo Vuela y Somos Argentina, agencias oficiales que AFA eligió para la venta de entradas y viajes para el Mundial 2026, que organizaron dentro del Monumental el mega Fan VIP y Hospitality.