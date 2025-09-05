Wanda Nara, presente con su familia en el último partido de Lionel Messi por Eliminatorias: las fotos del VIP
El Monumental contó con un espectacular VIP por el que pasaron unos 200 famosos en el marco del triunfo de la Selección Argentina ante Venezuela.
Nadie quiso perderse el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección Argentina en el país, y tal fue así que instantes antes de la presentación de MasterChef Celebrity, Wanda Nara estuvo junto a su hermana Zaira y toda su familia viendo el triunfo del equipo nacional.
Wanda fue protagonista de un jueves especial ya que, luego del encuentro en el Monumental, presentó a los participantes del reality gastronómico que próximamente debutará en Telefe.
Un rato antes, en el estadio Monumental de Núñez se vivió una jornada repleta de emociones, que lógicamente nadie quería perderse: el último partido "por los puntos" con la camiseta argentina y en el país del mejor jugador del mundo.
El conjunto de Lionel Scaloni goleó 3-0 a Venezuela con un doblete de Messi. Y las hermanas Nara y sus hijos siguieron el encuentro desde el mega Fan VIP y Hospitality que organizaron dos agencias oficiales de AFA, con motivo del lanzamiento de la preventa para el próximo mundial de futbol que se realizará el 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
Asistieron más de 200 fanáticos de la Scaloneta, quienes no querían perderse el ultimo partido oficial de Messi en nuestro país. Entre ellas Wanda Nara y sus hijos, lo mismo que su hermana Zaira, en modo familia.
También Sofi Martinez, Agustina Casanova, Daniela Urzi, Sabrina Rojas, Nicolás Francella, Pollo Álvarez, Guillermo Marin, y hasta Diego Placente junto al Chino Garce y todo el equipo técnico de la selección Sub 20 fueron recibidos por Leo Mateu y Gonzalo Velazquez.
El evento fue organizado por Modo Vuela y Somos Argentina, agencias oficiales que AFA eligió para la venta de entradas y viajes para el Mundial 2026, que organizaron dentro del Monumental el mega Fan VIP y Hospitality.
