Yael Falcón Pérez debuta en el Mundial 2026: qué partido dirigirá

Un récord para el arbitraje argentino en el Mundial 2026

La participación de tres árbitros principales argentinos en el Mundial 2026 representa un hecho sin precedentes para el fútbol nacional. Además de Falcón Pérez, Facundo Tello ya tiene confirmada su primera designación en el torneo. El bahiense dirigirá el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, uno de los compromisos inaugurales de la competencia. En su caso, será su segunda experiencia mundialista tras haber participado en Qatar 2022.

Por su parte, Darío Herrera todavía aguarda la confirmación de su primer partido en el certamen. La FIFA irá comunicando las designaciones a medida que avance la programación de la fase de grupos. La presencia de los tres jueces argentinos en el Mundial es considerada un reconocimiento al crecimiento y la consolidación del arbitraje nacional en los escenarios más importantes del fútbol internacional.