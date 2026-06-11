Yael Falcón Pérez debuta en el Mundial 2026: qué partido dirigirá
El árbitro argentino tendrá su estreno mundialista el 14 de junio en Monterrey. Estará acompañado por Maximiliano Del Vesso y Facundo Rodríguez.
Argentina volverá a tener una fuerte presencia en el arbitraje internacional durante el Mundial 2026. Por primera vez en la historia, tres árbitros principales del país fueron seleccionados por la FIFA para participar de una misma Copa del Mundo: Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera.
El primero en salir a escena será Falcón Pérez, quien fue designado para impartir justicia en el encuentro entre Suecia y Túnez, correspondiente al Grupo F. El partido se disputará el próximo 14 de junio en el Estadio de Monterrey. El árbitro estará acompañado por Maximiliano Del Vesso como asistente número uno y Facundo Rodríguez como segundo juez de línea.
Nacido en Buenos Aires el 4 de mayo de 1988, Falcón Pérez construyó una carrera de crecimiento constante dentro del arbitraje argentino e internacional. Debutó en la Primera División en 2019 y apenas tres años después obtuvo la insignia FIFA, un reconocimiento que le permitió comenzar a dirigir competencias organizadas por la CONMEBOL. Desde entonces sumó experiencia en torneos de primer nivel como la Copa Libertadores, la Copa América, las Eliminatorias Sudamericanas, los Juegos Olímpicos y el Mundial de Clubes.
Sus estadísticas reflejan una amplia trayectoria: dirigió 281 partidos, mostró 1.455 tarjetas amarillas, expulsó a 39 futbolistas con roja directa y sancionó 74 penales. El duelo entre Suecia y Túnez marcará su estreno absoluto como árbitro principal en una Copa del Mundo.
Un récord para el arbitraje argentino en el Mundial 2026
La participación de tres árbitros principales argentinos en el Mundial 2026 representa un hecho sin precedentes para el fútbol nacional. Además de Falcón Pérez, Facundo Tello ya tiene confirmada su primera designación en el torneo. El bahiense dirigirá el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, uno de los compromisos inaugurales de la competencia. En su caso, será su segunda experiencia mundialista tras haber participado en Qatar 2022.
Por su parte, Darío Herrera todavía aguarda la confirmación de su primer partido en el certamen. La FIFA irá comunicando las designaciones a medida que avance la programación de la fase de grupos. La presencia de los tres jueces argentinos en el Mundial es considerada un reconocimiento al crecimiento y la consolidación del arbitraje nacional en los escenarios más importantes del fútbol internacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario