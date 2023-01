Francia arde por el Caso Zidane: los detalles

Le Graët aseguró que el futuro como entrenador de Zidane le importaba "un bledo" y que podía "hacer lo que quiera", ante un eventual interés de la Confederación de Fútbol Brasileño (CBF) por contratarlo como reemplazante de Tite.

El mandatario conduce la FFF desde 2011 y estará hasta 2024 pero después de este escándalo su puesto también peligra por una denuncia por "acoso" y por comportamientos "inapropiados" presentadas por extrabajadores de la entidad.

Le Graet Francia.jpg

MOTÍN EN LA FEDERACIÓN FRANCESA

El Consejo Nacional de Ética (CNE) de la Federación Francesa pidió la dimisión del presidente Noël le Graët después del escándalo: “Hacemos un llamamiento al presidente de la Federación para que se retire de sus funciones y por lo tanto, renuncie”, dijo Patrick Anton, presidente del Consejo.

Y además agregó; “Necesitamos un poder fuerte y sereno, que lamentablemente ya no es el caso. A lo largo de la temporada, tenemos que aplicar a los líderes, en particular a los presidentes de distrito o de liga, las reglas de ética y transmitir los expedientes a los comités disciplinarios porque se han pasado de la raya”.

“En cuanto al presidente de la Federación, solo podemos pedirle que se retire en el mejor interés del fútbol. Tampoco queremos dispararle a una ambulancia, ya que podemos ver que sale por todas partes. Pero no vamos a echar a perder los buenos resultados económicos y deportivos de la FFF con un culebrón que sale más de la página de sucesos que en la sección de fútbol. El presidente Le Graët hizo declaraciones que demuestran que ha perdido parte de su lucidez. Se necesita serenidad para seguir adelante. Cuando comienza, no sabemos dónde termina. Es un hombre que está cansado. Gobernar una Federación que tiene dos millones de licencias presupone que uno no pierda la calma y la serenidad como él”, sentenció.