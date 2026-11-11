Detienen a un sospechoso por el feroz ataque a mujeres trans en Palermo

Con los datos recabados, los investigadores lograron identificar a siete personas vinculadas al hecho, dos de ellas menores de edad. Esto derivó en los operativos realizados en distintas localidades bonaerenses que culminaron con la primera aprehensión. Mientras tanto, la investigación continúa su curso para dar con el resto de los responsables, para quienes ya existen otras órdenes de detención vigentes.