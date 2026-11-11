Detienen a un sospechoso por el feroz ataque a mujeres trans en Palermo
La Justicia porteña detuvo a uno de los agresores por el ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo. Hay más órdenes de captura vigentes en la causa.
La investigación por el brutal ataque de odio perpetrado contra un grupo de mujeres trans en el barrio porteño de Palermo sumó su primer detenido. Tras una serie de allanamientos en la provincia de Buenos Aires, la Justicia capturó a uno de los sospechosos y ordenó el peritaje de varios dispositivos.
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Cómo fue la investigación para dar con los autores del ataque
La causa se había iniciado de oficio luego de que las autoridades tomaran conocimiento del violento episodio a través de diversas publicaciones periodísticas y redes sociales. La detención fue solicitada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°13, especializada en discriminación y a cargo de Andrea Scanga, y convalidada por el juzgado de María Mercedes Maiorano.
La conducta que recae sobre el individuo apresado por agentes de la Policía de la Ciudad se encuadra en el delito de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género. Previamente, en sede fiscal, se habían realizado cinco evaluaciones médico-legales a las damnificadas, donde se constataron lesiones leves.
El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal logró individualizar a los presuntos agresores mediante un exhaustivo trabajo interdisciplinario. Para ello, se analizaron cámaras de seguridad, se relevaron los perfiles de redes sociales que viralizaron las imágenes de las agresiones y se libraron oficios a empresas y billeteras virtuales para verificar la titularidad de líneas y domicilios.
Con los datos recabados, los investigadores lograron identificar a siete personas vinculadas al hecho, dos de ellas menores de edad. Esto derivó en los operativos realizados en distintas localidades bonaerenses que culminaron con la primera aprehensión. Mientras tanto, la investigación continúa su curso para dar con el resto de los responsables, para quienes ya existen otras órdenes de detención vigentes.
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