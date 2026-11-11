A qué hora abren las calles en Recoleta y Palermo tras la visita del papa León XIV
Tras la despedida del papa León XIV, el Gobierno porteño comenzó a levantar los cortes de tránsito en Recoleta y Palermo. Conocé qué avenidas siguen cerradas.
Luego del multitudinario encuentro de jóvenes con el papa León XIV en Palermo, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a liberar los principales cortes de tránsito. El fuerte operativo incluye el desarme del escenario principal y de las diversas estructuras sanitarias, pantallas y vallados instalados en la zona.
Tránsito normalizado: qué zonas ya fueron reabiertas
Tras la intensa vigilia del martes por la noche, los equipos de trabajo del Gobierno porteño avanzaron rápidamente para recuperar la normal circulación en los barrios más afectados por la histórica visita papal. Según la última actualización oficial, las zonas liberadas son:
- Recoleta: El perímetro de seguridad de la Nunciatura Apostólica ya fue reabierto en su totalidad y la circulación se encuentra completamente normalizada.
- Palermo: El cierre perimetral general fue levantado. Además, ya se habilitó el ingreso y egreso a las cocheras ubicadas sobre la Avenida del Libertador, en el tramo comprendido entre las calles Olleros y Ortega y Gasset.
Las calles que continúan con cortes de tránsito
Pese a las aperturas mencionadas, el movimiento incesante de camiones, grúas y maquinaria pesada abocada al desmonte de los baños químicos y estructuras tubulares obliga a mantener restricciones preventivas. Aún se registran cortes en varias de las calles transversales a la Avenida del Libertador.
Las zonas troncales que permanecen totalmente cerradas al paso vehicular por los trabajos de desarme son:
- Avenida Del Libertador, entre Olleros y República de la India.
- Avenida Sarmiento, entre Avenida Santa Fe y Avenida Figueroa Alcorta.
Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona de los bosques de Palermo hasta que finalicen por completo las tareas logísticas y se habilite el paso seguro.
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