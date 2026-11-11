El profundo discurso de Luquitas Rodríguez antes del papa León XIV: "El arte nos hace más humanos y divinos"

"Pienso en nuestro poema fundacional que narra la historia del gaucho Martín Fierro: un hombre de periferia, de guitarra y de lealtades. Vienen a mi memoria las búsquedas borgeanas y el viaje dantesco de nuestro Adán Buenosayres, cuya alma se debate entre ángeles y demonios frente a la iglesia de San Bernardo. Lo sagrado está en lo profundo de lo humano", enfatizó Luquitas.

"Hacer de la vida una obra divina": el mensaje de Luquitas Rodríguez a las nuevas generaciones

En el tramo final de sus palabras, citó directamente la célebre frase del Martín Fierro ("el fuego para calentar debe ir siempre desde abajo") para apelar a la fuerza interior de la juventud y agradecer la presencia del Pontífice en el escenario central.

"Le agradecemos al Santo Padre por acompañarnos en ese camino. Hoy me toca presentarles a artistas jóvenes que han decidido consagrar su vida a la transformación de lo humano mediante la belleza. Vamos a encontrar ese fuego que no es otra cosa que el Dios que habita en cada uno de nosotros y nos invita a hacer de nuestra vida una obra de arte", concluyó el humorisita.

Tras la aplaudida oratoria del streamer, la jornada continuó con una grilla musical de alto impacto generacional que incluyó las presentaciones de Nahuel Pennisi con "Yo vengo a ofrecer mi corazón", Valentino Merlo interpretando "Tierra Zanta" y Maggie Cullen con "Oración del remanso", antes del esperado mensaje pastoral de León XIV.