El profundo discurso de Luquitas Rodríguez antes del papa León XIV: "El arte nos hace más humanos y divinos"
El streamer sorprendió en la previa de la vigilia con un profundo discurso sobre el arte, la fe y la juventud ante la llegada del sumo pontífice.
En una jornada histórica atravesada por la emotividad y el fervor popular en el barrio porteño de Palermo, el streamer y humorista Luquitas Rodríguez asumió una faceta completamente distinta al ponerse al frente de la conducción de la vigilia juvenil que esperó la llegada del papa León XIV en el Monumento a los Españoles.
Ante la multitud de jóvenes y la atenta mirada de la comitiva vaticana, el conductor de 34 años brindó una pieza oratoria de alto vuelo cultural que entrelazó la fe católica con los grandes hitos de la literatura y el arte argentino.
Del Martín Fierro a Marechal: el lazo entre el arte y lo sagrado
Durante su intervención, Rodríguez reflexionó sobre la capacidad del arte auténtico para conectar a las personas con la espiritualidad y con su propia identidad, destacando ejemplos clave de las letras nacionales.
"Cuando leemos un poema o miramos una película, aparece un asombro esencial que nos conecta con el misterio. Porque el arte, cuando es verdadero, nos saca de nosotros mismos o nos lleva a lo profundo de nosotros. El arte nos hace mejores, nos hace más humanos y nos hace más divinos", expresó el streamer en el inicio de su discurso.
Al repasar las expresiones culturales del país, recordó la figura del gaucho de José Hernández y las búsquedas filosóficas de la literatura argentina.
"Pienso en nuestro poema fundacional que narra la historia del gaucho Martín Fierro: un hombre de periferia, de guitarra y de lealtades. Vienen a mi memoria las búsquedas borgeanas y el viaje dantesco de nuestro Adán Buenosayres, cuya alma se debate entre ángeles y demonios frente a la iglesia de San Bernardo. Lo sagrado está en lo profundo de lo humano", enfatizó Luquitas.
"Hacer de la vida una obra divina": el mensaje de Luquitas Rodríguez a las nuevas generaciones
En el tramo final de sus palabras, citó directamente la célebre frase del Martín Fierro ("el fuego para calentar debe ir siempre desde abajo") para apelar a la fuerza interior de la juventud y agradecer la presencia del Pontífice en el escenario central.
"Le agradecemos al Santo Padre por acompañarnos en ese camino. Hoy me toca presentarles a artistas jóvenes que han decidido consagrar su vida a la transformación de lo humano mediante la belleza. Vamos a encontrar ese fuego que no es otra cosa que el Dios que habita en cada uno de nosotros y nos invita a hacer de nuestra vida una obra de arte", concluyó el humorisita.
Tras la aplaudida oratoria del streamer, la jornada continuó con una grilla musical de alto impacto generacional que incluyó las presentaciones de Nahuel Pennisi con "Yo vengo a ofrecer mi corazón", Valentino Merlo interpretando "Tierra Zanta" y Maggie Cullen con "Oración del remanso", antes del esperado mensaje pastoral de León XIV.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario