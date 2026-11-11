Cuatro jóvenes llevaron la compleja voz de una generación ante el papa León XIV en Palermo

Pero al evocar su llegada al Hogar de Cristo, de Moreno Sur, aseguró que “hoy estoy de pie gracias a la familia grande del Hogar de Cristo, que un día me recibió sin preguntarme quién era, me dio un abrazo y me invitó un plato de comida caliente y una cama para dormir… Cuando me siento desbordado escucho a Jesús y la paz vuelve".

Otra de las participantes fue Agustina, maestra de primaria que dejó Buenos Aires para radicarse en Viedma y trabajar con niños en situación de vulnerabilidad, quien afirmó que “aprendí que aun con compromiso y fe hay cosas que se nos escapan de la mano".

Luego dirigió una pregunta al Pontífice: "Santo Padre, ¿cómo afrontar la frustración y nuestros límites cuando no logramos acompañar a los excluidos como quisiéramos? ¿Cómo seguir caminando junto a ellos cuando sentimos que lo que hacemos no alcanza?"

Para Guadalupe, joven correntina que se encuentra en proceso de formación religiosa en la congregación de las Hermanas de la Presentación de la Virgen María de Granada, su vocación surgió con las enseñanzas recibidas en su hogar.

Los testimonios de los jóvenes estuvieron entre los momentos más emotivos en Palermo.

“Mis padres me enseñaron que los dones que cada uno tiene no se deben guardar, sino dar a los demás", dijo, aunque admitió que su camino no estuvo exento de dudas: “Empezaron a pesar en mí las palabras de los demás”.

El cuarto testimonio fue el de Franco, periodista deportivo y docente, quien durante su adolescencia dijo ser “uno de los infinitos milagros de San Ramón Nonato, a quien mis padres le rezaron para que yo viniera a este mundo".

Recordó que "a los 15 años misionando conocí el amor de Jesús y eso cambió completamente mi vida", resumiendo en una sola frase que conmovió a los presentes: “Jesús me cambió la vida”.

León XIV escuchó atentamente cada relato y respondió con mensajes orientados a la esperanza, la participación y el compromiso, animando a los jóvenes a no resignarse frente a las dificultades y a convertirse en protagonistas de las transformaciones sociales, insistiendo en que la fe debe traducirse en acciones concretas a favor de quienes más lo necesitan.

"No se arrodillen ante aquellos que no les dan vida, que nada les arrabate la libertad que Dios les ha dado", subrayó el Sumo Pontífice, advirtiendo que en la actualidad "se levantan ídolos que reclaman adoración, éxito a cualquier precio, dinero, apariencia, popularidad o búsqueda del placer. Con tal de conseguir aprobación podemos mentir o humillar en las redes", subrayó.