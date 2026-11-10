El emotivo cierre del papa León XIV en Palermo: cantó "Alma misionera" conmovido y entre fuegos artificiales
El papa León XIV cerró su vigilia en Palermo cantando casi entre lágrimas y con un show de fuegos artificiales tras su discurso a los jóvenes.
Tras brindar un contundente discurso en el Monumento a los Españoles donde instó a la juventud a "no arrodillarse ante los ídolos de nuestro tiempo", el papa León XIV protagonizó un cierre a pura emoción ante los más de dos millones de fieles que colmaron las calles del barrio porteño de Palermo.
En la conclusión de la histórica jornada, que contó previamente con las actuaciones de Nahuel Pennisi y Valentino Merlo, el Santo Padre rompió el protocolo para sumarse al canto colectivo de uno de los himnos más emblemáticos de la fe latinoamericana.
La emoción del papa León XIV, fe y un show de luces sobre el cielo porteño
Mientras una imponente exhibición de fuegos artificiales iluminaba la noche en la intersección de las avenidas Libertador y Sarmiento, las pantallas gigantes del predio enfocaron al Pontífice visiblemente conmovido.
Visiblemente conmovido, León XIV entonó estrofa por estrofa las estrofas de "Alma misionera", acompañado por una multitud que cantó a un solo coro.
"Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir...", resonó con fuerza en la antesala de su bendición final, marcando el broche de oro de su encuentro con las nuevas generaciones.
El pasaje, que coronó una vigilia cargada de recuerdos al legado del papa Francisco y de invocaciones a la libertad espiritual de los jóvenes, se convirtió de inmediato en la postal más conmovedora de su paso por la Ciudad de Buenos Aires.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario