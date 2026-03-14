Donald Trump sobre Mojtaba Jameneí, el líder de Irán: "Nadie puede demostrar que está vivo"

El ataque en Irán y las dudas sobre Mojtaba Jameneí

Las especulaciones aumentaron drásticamente luego de que el gobierno iraní emitiera un mensaje escrito adjudicado a Jameneí acompañado únicamente por una fotografía de archivo. Al respecto, el presidente estadounidense fue tajante en sus declaraciones a la cadena NBC: "No sé si siquiera está vivo. Si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse".