Donald Trump sobre Mojtaba Jameneí, el líder de Irán: "Nadie puede demostrar que está vivo"
El presidente Donald Trump calificó de rumor la muerte de Mojtaba Jameneí, aunque advirtió que no hay pruebas de supervivencia tras el bombardeo en Irán.
En una reciente entrevista, Donald Trump encendió una nueva polémica sobre la crisis en Medio Oriente. El mandatario estadounidense aseguró que, si bien considera un rumor el fallecimiento del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, hasta el momento nadie ha podido demostrar con pruebas contundentes que realmente siga con vida.
IMPORTANTE: La millonaria suma que ofrece Estados Unidos por información sobre Mojtaba Jamenei, el nuevo líder de Irán
El ataque en Irán y las dudas sobre Mojtaba Jameneí
Las especulaciones aumentaron drásticamente luego de que el gobierno iraní emitiera un mensaje escrito adjudicado a Jameneí acompañado únicamente por una fotografía de archivo. Al respecto, el presidente estadounidense fue tajante en sus declaraciones a la cadena NBC: "No sé si siquiera está vivo. Si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse".
Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, había afirmado el viernes que el sucesor del fallecido Alí Jameneí resultó gravemente herido y "desfigurado" durante los intensos bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel perpetrados el pasado 28 de febrero.
La amenaza de una Guerra petrolera y el rechazo a un acuerdo
El conflicto bélico amenaza con escalar hacia una crisis energética global. Trump advirtió que las fuerzas armadas podrían volver a bombardear la isla de Jarg, el epicentro operativo donde se almacena el 90% de la exportación petrolera iraní, "solo por diversión". Como contraofensiva, Teherán emitió un comunicado amenazando con destruir toda la infraestructura económica y energética estadounidense en la región.
Además de anunciar tareas internacionales de limpieza de minas en el bloqueado estrecho de Ormuz, el líder republicano descartó por completo firmar la paz en el corto plazo. Aseguró que las condiciones actuales para negociar no son lo suficientemente buenas y que cualquier tratado futuro exigirá, de manera innegociable, que el país persa abandone de forma definitiva sus ambiciones nucleares.
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