La millonaria suma que ofrece Estados Unidos por información sobre Mojtaba Jamenei, el nuevo líder de Irán
Durante la última jornada se intensificaron los bombardeos sobre distintos objetivos iraníes y libaneses. Aseguran que el líder Mojtaba Jamenei fue herido.
Estados Unidos anunció una recompensa de hasta U$S10 millones por información que conduzca al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, mientras se intensifican los bombardeos sobre Irán y las respuestas bélicas desde el país persa.
En efecto, a 14 días de haberse iniciado el conflicto bélico la región de Medio Oriente continúa bajo fuego y el número de muertos en el Líbano por ataques israelíes sigue en aumento, llegando a unos 800, e Irán aseguró haber derribado decenas de drones enemigos.
Donald Trump dijo este vienes que las fuerzas de su país atacaron la isla de Kharg, en Irán, un objetivo que "quedó totalmente destruido" luego del "más poderoso bombardeo" sobre esa zona de Medio Oriente.
A través de un posteo en sus redes sociales, el presidente estadounidense señaló que "bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán: la isla de Kharg".
La isla de Kharg está ubicada unos 56 kilómetros de la provincia iraní de Bushehr, en el sudoeste del país, y reviste una enorme importancia para la economía local desde los años 80, cuando se convirtió en el punto principal para sus exportaciones de petróleo crudo.
Asimismo, Trump destacó la capacidad militar de Estados Unidos y sostuvo que las fuerzas del país asiático "no tienen la chance de defenderse cada vez que ataquemos, Y no hay ninguna posibilidad de que puedan hacer algo al respecto".
Por su parte, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está "herido, probablemente desfigurado y escondido", aunque sin aportar pruebas, según destacan agencias internacionales como The Associated Press.
Recompensa
En ese marco, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una recompensa de U$S10 millones por información sobre Jamenei y otros nueve altos cargos de Teherán, como Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Esmail Jatib, ministro de Inteligencia; Eskandar Momeni, ministro del Interior, y los militares Yahya Rahim Safavi y Alí Asghar Heyazi.
Además, Washington incluyó otras personas sin identidad pública conocida: un comandante de la Guardia Revolucionaria, un asesor del líder supremo, el jefe militar de la Oficina del líder y el secretario del Consejo de Defensa.
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