La millonaria suma que ofrece Estados Unidos por información sobre Mojtaba Jamenei, el nuevo líder de Irán

Asimismo, Trump destacó la capacidad militar de Estados Unidos y sostuvo que las fuerzas del país asiático "no tienen la chance de defenderse cada vez que ataquemos, Y no hay ninguna posibilidad de que puedan hacer algo al respecto".

Por su parte, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está "herido, probablemente desfigurado y escondido", aunque sin aportar pruebas, según destacan agencias internacionales como The Associated Press.

Recompensa

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En ese marco, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una recompensa de U$S10 millones por información sobre Jamenei y otros nueve altos cargos de Teherán, como Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Esmail Jatib, ministro de Inteligencia; Eskandar Momeni, ministro del Interior, y los militares Yahya Rahim Safavi y Alí Asghar Heyazi.

Además, Washington incluyó otras personas sin identidad pública conocida: un comandante de la Guardia Revolucionaria, un asesor del líder supremo, el jefe militar de la Oficina del líder y el secretario del Consejo de Defensa.