A contramano de Milei: cómo es el plan de Lula da Silva para el desendeudamiento de las familias brasileñas

Una mirada diametralmente opuesta impera en Brasil donde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lanzó un plan para ayudar a las familias endeudadas a hacer frente a sus compromisos aunque la magnitud del problema de morosidad en el país vecino está muy lejos de ser tran grave como en la Argetnina.

El 1° de mayo pasado, en el marco del acto por el Día del Trabajador, Lula presentó un programa de renegociación de deudas, denominado “Novo Desenrola Brasil”, que establece límites de tasa de interés del 1,99%, descuentos de entre el 30 y el 90%, y autoriza el uso de hasta el 20% del Fondo de Indemnización por Despido para el pago de deudas. El objetivo medida es aliviar la carga financiera sobre los trabajadores.

"De esta manera, tendrán una cuota mucho menor y más tiempo para pagar su deuda”, explicó el jefe de Estado.

El "Nuevo Desenrola Brasil“ permitirá a las familias brasileñas renegociar diferentes tipos de deudas, como tarjetas de crédito o préstamos personales, con condiciones preferenciales.

El beneficio está dirigido a trabajadores y familias con ingresos mensuales de hasta cinco salarios mínimos e incluye a quienes tienen deudas vinculadas a tarjetas de crédito, sobregiros, préstamos personales, créditos educativos y créditos de consumo directo.

Una particularidad del "Novo Desenrola Brasil“ es la restricción que se aplica a quienes se adhieran a la renegociación: quedarán bloqueados durante un año de todas las plataformas de apuestas en línea.La medida, explicó el ministro de Hacienda, Dario Durigan, es “evitar nuevos ciclos de endeudamiento” entre los beneficiarios, una preocupación creciente en la economía brasileña.

Morosidad récord

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó a fines de julio su “Informe sobre Bancos” correspondiente a mayo pasado, del que se desprende que la mora de las personas y las familias con los bancos privados y públicos sigue en alza.

En efecto, la morosidad anotó una nueva suba para posicionarse en 12,8%, 0,7 puntos porcentuales por encima de abril y 8,3 superior al mismo mes del año pasado, casi triplicándose en doce meses.

En tanto, la irregularidad en las empresas aumentó al 3,5%, con 0,1 puntos porcentuales por encima de abril y 2,5 más en la comparación interanual. Así, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel agregado, registrando un aumento de 0,4 puntos porcentuales mensual y 5,1 interanual.