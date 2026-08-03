A contramano de Milei: cómo es el plan de Lula da Silva para el desendeudamiento de las familias brasileñas
Mientras Javier Milei abandona a los argentinos que se endeudaron para cubrir gastos básicos, Lula da Silva apuesta a asistir a las familias endeudadas.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, volvieron a responsabilizar este fin de semana a los trabajadores por la disparada de la morosidad. Según Milei y Caputo la disparada hasta niveles récord de la morosidad "es un problema entre privados". Nada dijeron sobre el impacto en las economías familiares de su política de licuación de salarios, pata central de su plan de desinflación, ni del cada vez mayor peso de las tarifas en los presupuestos de los hogares.
De hecho un sondeo realizado por la consultora Zentrix reveló que 9 de cada 10 argentinos considera que un solo empleo ya no alcanza para poder llegar a fin de mes al tiempo que más del 60% tuvo que endeudarse para cubrir gastos básicos. Asimismo dos de cada tres argentinos agotan sus salarios antes del 20 de cada mes.
Pero para Caputo el endeudamiento que afecta a más 5 millones de familias que arrastran una mora de al menos 90 días, es en realidad "un tema entre privados, o sea es un banco dándole un credito a otro privado, o sea tampoco hay mucho que nosotros podamos hacer ahí, es parte tambien dela gimnasia de los bancos, nosotros en sumomento le dijimos a mas de un banco, escuchame si estás prestando plata al 10% mensual y los salarios crecen al 2% entonces lo más probable es que esta gente no te pague. Y el que tomó el crédito tal vez no le quedaba otra o tal vez pensó que venían las elecciones, que el presidente se iba y que la inflación se lo iba a licuar, ni los bancos saben a ciencia cierta para que fue cada crédito".
Y sentenció sobre laposibilidad de asistir a estas familias: "ahí entrás en otro problema, porque cada uno nos tenemos que hacer cargo de las decisiones que tomamos".
Lejos de asumir las consecuencias negativas que sus políticas económicas están generando en millones de argentinos, el gobierno libertario está decidido a dejarlos en soledad.
Una mirada diametralmente opuesta impera en Brasil donde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lanzó un plan para ayudar a las familias endeudadas a hacer frente a sus compromisos aunque la magnitud del problema de morosidad en el país vecino está muy lejos de ser tran grave como en la Argetnina.
El 1° de mayo pasado, en el marco del acto por el Día del Trabajador, Lula presentó un programa de renegociación de deudas, denominado “Novo Desenrola Brasil”, que establece límites de tasa de interés del 1,99%, descuentos de entre el 30 y el 90%, y autoriza el uso de hasta el 20% del Fondo de Indemnización por Despido para el pago de deudas. El objetivo medida es aliviar la carga financiera sobre los trabajadores.
"De esta manera, tendrán una cuota mucho menor y más tiempo para pagar su deuda”, explicó el jefe de Estado.
El "Nuevo Desenrola Brasil“ permitirá a las familias brasileñas renegociar diferentes tipos de deudas, como tarjetas de crédito o préstamos personales, con condiciones preferenciales.
El beneficio está dirigido a trabajadores y familias con ingresos mensuales de hasta cinco salarios mínimos e incluye a quienes tienen deudas vinculadas a tarjetas de crédito, sobregiros, préstamos personales, créditos educativos y créditos de consumo directo.
Una particularidad del "Novo Desenrola Brasil“ es la restricción que se aplica a quienes se adhieran a la renegociación: quedarán bloqueados durante un año de todas las plataformas de apuestas en línea.La medida, explicó el ministro de Hacienda, Dario Durigan, es “evitar nuevos ciclos de endeudamiento” entre los beneficiarios, una preocupación creciente en la economía brasileña.
Morosidad récord
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó a fines de julio su “Informe sobre Bancos” correspondiente a mayo pasado, del que se desprende que la mora de las personas y las familias con los bancos privados y públicos sigue en alza.
En efecto, la morosidad anotó una nueva suba para posicionarse en 12,8%, 0,7 puntos porcentuales por encima de abril y 8,3 superior al mismo mes del año pasado, casi triplicándose en doce meses.
En tanto, la irregularidad en las empresas aumentó al 3,5%, con 0,1 puntos porcentuales por encima de abril y 2,5 más en la comparación interanual. Así, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel agregado, registrando un aumento de 0,4 puntos porcentuales mensual y 5,1 interanual.
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