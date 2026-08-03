ARCA reglamentó el nuevo régimen para poder exportar productos vía courier

La resolución establece que no podrán utilizar este régimen los bienes sujetos a controles aduaneros específicos, aquellos alcanzados por cupos de exportación o las mercaderías que requieran intervenciones o autorizaciones especiales de otros organismos.

En materia tributaria, el anexo de la resolución dispone que las exportaciones comerciales por vía postal continuarán sujetas al régimen arancelario, cambiario y de prohibiciones no económicas vigente para las exportaciones generales, aunque quienes opten por esta modalidad renunciarán a la percepción de beneficios a la exportación.

La norma entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. No obstante, su implementación se realizará de manera gradual conforme al cronograma que ARCA publicará en el micrositio "Envíos internacionales" de su página web y en el sitio oficial del operador postal designado.

Resolución General 5886/2026: