A partir de marzo, Patentes se pagará todos los meses en la Provincia de Buenos Aires
La Agencia de Recaudación analiza implementar el mismo esquema de pago para los impuestos inmobiliarios a futuro.
ARBA anunció que a partir de marzo, la patente se pagará mensualmente en lugar de hacerlo de forma bimestral como se liquida actualmente. El nuevo sistema tributario implicará que los propietarios de vehículos recibirán diez facturas hasta diciembre, lo que facilitará la planificación financiera. El nuevo método tributario no modificará el monto total que se debe abonar.
Desde el organismo de recaudación bonaerense sostuvieron que la nueva ley impositiva beneficiará a los usuarios, ya que tres de cada cuatro dueños de automóviles van a pagar nominalmente menos que en 2025.
Cristian Girard, el director ejecutivo de ARBA, explicó que el objetivo de la medida es ayudar a que las familias “puedan planificarse mejor financieramente”, porque “alivia el problema” de cuando llega una factura con la liquidación de dos meses.
El funcionario precisó que hacía tiempo buscaban avanzar con esa medida pero que recién pudieron avanzar luego de modernizar el sistema tecnológico de ARBA, que hasta ahora no lo permitía. Y adelantó que el plan es hacer lo mismo con los inmobiliarios.
Girard aseguró además, en una entrevista en Radio Provincia, que “tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que lo que pagó el año pasado” de patente.
Admitió que en 2025 el Impuesto Automotor “aumentó mucho”, pero recordó que eso ocurrió porque la legislatura no aprobó ese año la ley impositiva, lo que provocó un descalce entre las valuaciones de los vehículos y la alícuotas, que disparó la las alícuotas.
En su momento, “nosotros lo avisamos, fue uno de los problemas de no haber tenido la ley ”, dijo Girard. Y agregó que este año “logramos la aprobación del proyecto que envió el Gobernador y tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que el año pasado”. La excepción son, según el funcionario, los autos “de mucha valuación”.
El organismo bonaerense buscaba avanzar con la nueva política contributiva hacía tiempo, pero se encontraba ligada a la culminación del proyecto de modernización tecnológica del sistema.
En este sentido, ARBA analiza implementar el mismo esquema de pago para los impuestos inmobiliarios a futuro.
