A partir de marzo, Patentes se pagará todos los meses en la Provincia de Buenos Aires

Admitió que en 2025 el Impuesto Automotor “aumentó mucho”, pero recordó que eso ocurrió porque la legislatura no aprobó ese año la ley impositiva, lo que provocó un descalce entre las valuaciones de los vehículos y la alícuotas, que disparó la las alícuotas.

En su momento, “nosotros lo avisamos, fue uno de los problemas de no haber tenido la ley ”, dijo Girard. Y agregó que este año “logramos la aprobación del proyecto que envió el Gobernador y tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que el año pasado”. La excepción son, según el funcionario, los autos “de mucha valuación”.

El organismo bonaerense buscaba avanzar con la nueva política contributiva hacía tiempo, pero se encontraba ligada a la culminación del proyecto de modernización tecnológica del sistema.

En este sentido, ARBA analiza implementar el mismo esquema de pago para los impuestos inmobiliarios a futuro.