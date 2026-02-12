ANSES: cómo recibir un bono de más de $100.000 en febrero

Tras difundirse el dato de inflación de enero, que marcó un 2,9%, quedó definido el ajuste que se aplicará en marzo a las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este esquema de actualización corresponde a la Ley de Movilidad jubilatoria y tiene como objetivo que los beneficiarios de los diferentes programas no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.