ANSES: cómo recibir un bono de más de $100.000 en febrero
Se puede gestionar de forma presencial u online en Mi Anses. Los beneficiarios deben estar registrados en el sistema de asignaciones familiares. A quién le corresponde y cómo acceder.
Tras difundirse el dato de inflación de enero, que marcó un 2,9%, quedó definido el ajuste que se aplicará en marzo a las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este esquema de actualización corresponde a la Ley de Movilidad jubilatoria y tiene como objetivo que los beneficiarios de los diferentes programas no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
En paralelo, el organismo mantiene vigente un pago extraordinario que no está destinado a todos los beneficiarios. Se trata de la Asignación por Matrimonio, una suma única de $109.545 que pueden cobrar quienes hayan formalizado su unión y cumplan con las condiciones exigidas.
Quiénes pueden cobrar $109.545 en febrero
Este programa consiste en un monto que se cobra una sola vez y está dirigido únicamente a quienes formen parte del régimen de asignaciones familiares, hayan registrado su casamiento ante ANSES y tengan la solicitud aceptada por el organismo.
- Personas con empleo formal en el sector privado.
- Trabajadores que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
- Trabajadores temporarios o eventuales.
- Titulares de la pensión honorífica para veteranos de guerra del Atlántico Sur.
Cómo hacer el trámite para cobrar la Asignación por Matrimonio
El beneficio puede gestionarse de manera presencial, solicitando turno y presentándose en una oficina de ANSES con los papeles requeridos, o a través de la plataforma digital del organismo, siguiendo estos pasos:
- Verificar los datos: ingresar a la cuenta de Mi ANSES y confirmar que la información personal y el estado civil estén actualizados.
- Preparar la documentación: reunir los comprobantes y papeles necesarios de ambas personas.
- Iniciar la gestión digital: acceder a Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social y completar el formulario siguiendo las indicaciones del sistema.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario