A poco del inicio del invierno aprueban una nueva suba en las tarifas de distribución de gas propano

A partir de esta modificación del porcentaje -que era del 40% en junio del año pasado y del 25% en marzo de 2024-, el ENRGE aprobó nuevos cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras del hidrocarburo que abastecen distintas regiones del país con gas propano indiluido por redes.

En el caso de Camuzzi Gas Pampeana S.A., bajo la resolución 60/2026 establece, por ejemplo, que las tarifas plenas sin subsidios fijan el cargo por m³ en 361,63 pesos para las categorías R1 (usuarios residenciales de bajo consumo), R2 (consumo medio-alto) y SGP en la localidad de Ameghino, con un cargo fijo mensual de 13.034,97 pesos para R1 y 20.866,34 pesos para R2 y SGP (Pequeños comercios, oficinas o establecimientos de bajo consumo no residencial).

boletas gas

En lo que refiere a la región sur del país, también distribuida por la misma empresa la resolución 62/2026 indicó que el esquema tarifario se actualizó bajo los mismos criterios y plazos. Entre las localidades alcanzadas por Camuzzi Gas del Sur S.A., figuran Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Buenos Aires, con la participación de tres distribuidoras asociadas: Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA), Distrigas S.A. y Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA).

Todas estas resoluciones se dictan en el marco de la emergencia del sector energético declarada y prorrogada mediante distintos decretos, y buscan ajustar los precios del gas propano en red para reflejar los costos de abastecimiento y reducir el costo fiscal para el Estado Nacional.