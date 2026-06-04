A poco del inicio del invierno aprueban una nueva suba en las tarifas de distribución de gas propano
El nuevo aumento en las tarifas de gas propano se suma a la que ya se había aprobado días atrás a quienes acceden a la red de gas natural.
A pocos días del inicio del invierno, el gobierno de Javier Milei volvió a aprobar este jueves una nueva suba en las tarifas de distribución de gas propano. Así quedó plasmado en una serie de Resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) publicadas hoy en el Boletín Oficial.
De esta manera el Gobierno avanza en la adecuación del cuadro tarifario luego de que la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de María Carmen Tettamanti, informara un nuevo ajuste en el régimen de precios del gas propano con que se abastecen diversas localidades del país. Las nuevas tarifas de distribución deberán reflejar las bonificaciones establecidas en el marco del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Se trata de un aumento en el precio del gas propano que se utiliza en zonas donde no hay red de gas natural y el suministro en hogares y comercios es mediante redes de tuberías subterráneas.
Mediante la resolución 126/2026 publicada el martes en Boletín Oficial se estableció que el valor del gas propano que las empresas distribuidoras deberán incluir en los cuadros tarifarios pasará a representar el sesenta por ciento (60%) del Precio de Paridad de Exportación (PPE).
A partir de esta modificación del porcentaje -que era del 40% en junio del año pasado y del 25% en marzo de 2024-, el ENRGE aprobó nuevos cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras del hidrocarburo que abastecen distintas regiones del país con gas propano indiluido por redes.
En el caso de Camuzzi Gas Pampeana S.A., bajo la resolución 60/2026 establece, por ejemplo, que las tarifas plenas sin subsidios fijan el cargo por m³ en 361,63 pesos para las categorías R1 (usuarios residenciales de bajo consumo), R2 (consumo medio-alto) y SGP en la localidad de Ameghino, con un cargo fijo mensual de 13.034,97 pesos para R1 y 20.866,34 pesos para R2 y SGP (Pequeños comercios, oficinas o establecimientos de bajo consumo no residencial).
En lo que refiere a la región sur del país, también distribuida por la misma empresa la resolución 62/2026 indicó que el esquema tarifario se actualizó bajo los mismos criterios y plazos. Entre las localidades alcanzadas por Camuzzi Gas del Sur S.A., figuran Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Buenos Aires, con la participación de tres distribuidoras asociadas: Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA), Distrigas S.A. y Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA).
Todas estas resoluciones se dictan en el marco de la emergencia del sector energético declarada y prorrogada mediante distintos decretos, y buscan ajustar los precios del gas propano en red para reflejar los costos de abastecimiento y reducir el costo fiscal para el Estado Nacional.
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