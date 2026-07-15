Javier Milei le abre las puertas a una petrolera británica para explorar el Mar Argentino

Además, establece que quienes obtengan una concesión de explotación deberán abonar regalías sobre la producción, las cuales serán calculadas conforme a la normativa vigente y a las condiciones que establezca el pliego del concurso.

Otro de los puntos incorporados por el decreto autoriza la inclusión de cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en países adheridos a la Convención de Nueva York de 1958 para resolver eventuales controversias vinculadas con los permisos de exploración y las concesiones de explotación.

No obstante, el texto aclara que esa autorización no implica una renuncia de la República Argentina a la inmunidad de ejecución sobre determinados bienes, entre ellos las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los bienes del dominio público, los activos destinados a servicios públicos esenciales, los bienes diplomáticos, militares y aquellos que integran el patrimonio cultural del país.

Decreto 590/2026: