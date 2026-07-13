El gobierno de Javier Milei prorrogó hasta 2028 la emergencia en el sector energético
Javier Milei decretó la emergencia en el sector energético nacional apenas desembarcó en Casa Rosada y la sostendrá hasta el fin de su mandato.
El gobierno de Javier Milei prorrogó este lunes la emergencia en materia energética declarada en diciembre de 2023 apenas desembarcó en Casa Rosada y la extendió hasta 2028. Así quedó plasmado en el Decreto 585/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de todos los integrantes de su gabinete de ministros.
Allí se dispuso la prórroga de la emergencia en el Sector Energético Nacional extendiendo así el régimen de excepción para los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal hasta el 31 de diciembre de 2027.
Desde el Gobierno advirtieron que la prórroga responde a la persistencia de riesgos técnicos, económicos y operativos que afectan la estabilidad y la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.
De esta manera la próoroga de la emergencia energética equipara su vigencia al plazo ya dispuesto para los sectores de transporte y distribución de gas natural. Y desde el Ejecutivo advirtieron que la disposición se fundamenta en la necesidad de coordinar ambos sistemas, dada la interdependencia operativa y económica, ya que el gas natural continúa siendo un insumo crítico para la generación térmica de electricidad.
La emergencia energética fue declarada originalmente debido a la delicada situación en la que se encontraba el sistema eléctrico en materia de infraestructura, limitaciones en la capacidad de transporte y una cadena de pagos deteriorada.
La coordinación entre las emergencias de los sectores eléctrico y gasífero responde a la incidencia directa del gas natural en la generación térmica de energía eléctrica. La reconfiguración del sistema de transporte de gas natural, vigente desde mayo de 2026, impacta en la disponibilidad y costos de generación, así como en la seguridad del abastecimiento. Por este motivo, el decreto instruye a los organismos responsables a ajustar la programación y el despacho en función de la nueva capacidad de transporte y condiciones de disponibilidad.
Entre las obras prioritarias se incluyen la expansión de líneas de alta tensión y la incorporación de sistemas de almacenamiento y servicios de reserva operativa, destinados a mitigar los riesgos en nodos críticos y mejorar la flexibilidad de la red.
Decreto 585/2026:
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