El gobierno de Javier Milei prorrogó hasta 2028 la emergencia en el sector energético

La coordinación entre las emergencias de los sectores eléctrico y gasífero responde a la incidencia directa del gas natural en la generación térmica de energía eléctrica. La reconfiguración del sistema de transporte de gas natural, vigente desde mayo de 2026, impacta en la disponibilidad y costos de generación, así como en la seguridad del abastecimiento. Por este motivo, el decreto instruye a los organismos responsables a ajustar la programación y el despacho en función de la nueva capacidad de transporte y condiciones de disponibilidad.

Entre las obras prioritarias se incluyen la expansión de líneas de alta tensión y la incorporación de sistemas de almacenamiento y servicios de reserva operativa, destinados a mitigar los riesgos en nodos críticos y mejorar la flexibilidad de la red.

Decreto 585/2026: