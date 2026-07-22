ANSES: de cuánto será el monto destinado para la AUH en agosto 2026

Cuánto cobra la AUH con aumento en agosto

Con el incremento previsto para agosto, la AUH que paga ANSES alcanzará los $150.848 por hijo. No obstante, como ocurre habitualmente, el organismo abonará el 80% del beneficio y retendrá el 20% restante hasta que el titular presente la Libreta AUH. De esta manera, el pago mensual será de $120.678,40, mientras que $30.169,60 quedarán pendientes de cobro.