ANSES: de cuánto será el monto destinado para la AUH en agosto 2026
ANSES aplicará un aumento del 1,89% en la AUH desde agosto y continuará pagando la Tarjeta Alimentar con los mismos valores vigentes.
Mientras ANSES avanza con el calendario de pagos de julio, ya quedaron definidos los nuevos valores que cobrarán en agosto los jubilados, pensionados y titulares de la AUH y otras asignaciones. La actualización se conoció luego de que el Indec difundiera el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio.
Con este esquema de movilidad, todas las prestaciones alcanzadas por el mecanismo de actualización recibirán un aumento del 1,89%, porcentaje que surge de la inflación registrada durante junio y que impactará en los haberes del próximo mes.
Cuánto cobra la AUH con aumento en agosto
Con el incremento previsto para agosto, la AUH que paga ANSES alcanzará los $150.848 por hijo. No obstante, como ocurre habitualmente, el organismo abonará el 80% del beneficio y retendrá el 20% restante hasta que el titular presente la Libreta AUH. De esta manera, el pago mensual será de $120.678,40, mientras que $30.169,60 quedarán pendientes de cobro.
Por su parte, la AUH por Hijo con Discapacidad se actualizará a $491.173. En este caso, ANSES depositará $392.938,40, correspondiente al 80% del total, y retendrá $98.234,60 hasta que se complete la documentación requerida.
En algunos casos, los beneficiarios pueden cobrar el 100% de la AUH sin que se aplique la retención. Para acceder a esa modalidad es necesario cumplir con determinadas condiciones:
- Tener hijos de hasta 4 años, inclusive.
- Contar con el esquema de vacunación y los controles de salud cargados de forma digital por el Ministerio de Salud.
- Que el niño o la niña esté inscripto en el Plan Sumar.
Cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar
Además de la AUH, los beneficiarios que reúnen las condiciones establecidas por ANSES acceden al pago de la Tarjeta Alimentar. Este complemento no está alcanzado por la fórmula de movilidad, por lo que durante agosto mantendrá los mismos montos vigentes:
- Familias con un hijo: $72.250.
- Familias con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres o más hijos: $149.425.
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