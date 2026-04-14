A un año, Javier Milei reivindicó el fin del cepo y lo definió como un cambio de paradigma

En su mensaje, el mandatario hizo foco en la convicción política como elemento central para llevar adelante la medida. “Levantar el cepo requería algo que la política argentina perdió hace muchas décadas: convicción. Nosotros sabíamos que como nuestro programa era y sigue siendo sólido no iba a haber crisis”, sostuvo.

milei candena nacional salida del cepo.jpg Javier Milei y todo su Gabinete de ministros, en cadena nacional.

Además, planteó que la eliminación de las restricciones permitió recuperar libertades económicas. “Le devolvimos a los argentinos el derecho a decidir sobre su propio dinero. Eso es libertad. No en abstracto, sino en los hechos”, sentenció.

La salida del cepo fue presentada en su momento como un paso clave para incentivar la inversión, el crédito y la actividad económica. A un año de aquella decisión, el Gobierno insiste en que se trató de un punto de inflexión en la política económica del país, con efectos que -según la visión oficial- comienzan a consolidarse.

De este modo, Milei volvió a defender una de las medidas más significativas de su gestión, en un contexto donde el rumbo económico sigue siendo eje central del debate público.