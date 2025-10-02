Aclaración de Scott Bessent: "No estamos poniendo dinero en Argentina"

El funcionario reconoció el desafío que enfrenta Milei, pero se mostró optimista sobre el desempeño electoral del oficialismo: "Estoy seguro de que cuando veamos las elecciones de este mes le va a ir bien". Sin embargo, esa confianza no se ve reflejada en las últimas encuestas.

Uno de los aspectos que más destacó el secretario del Tesoro fue el respaldo juvenil al proyecto libertario. "Lo que es alentador de Argentina es que son los jóvenes los que han tomado la decisión de no empobrecer a su nación", señaló.

Las declaraciones de Bessent llegaron en medio de una fuerte presión sobre el peso. El martes la moneda cayó más de 6% frente al dólar y obligó al Gobierno a intervenir con ventas de divisas. El miércoles volvió a retroceder y acumula una baja cercana al 7% en lo que va de la semana. La cotización de la divisa cerró ayer en $1.450 y volvió a generar nerviosismo y una gran incertidumbre en los mercados.

Bessent había dicho la semana pasada que Estados Unidos negocia con Argentina un intercambio de monedas por USD 20.000 millones de dólares con el Banco Central (BCRA). A su vez, manifestó que la ayuda podía incluir la compra de bonos en dólares. Lo mismo ratificó el presidente Javier Milei horas atrás, al aclarar que la asistencia financiera ofrecida por Estados Unidos a su país podría incluir la compra de deuda argentina en el mercado secundario y un acuerdo de compartir ganancias. Y en una entrevista radial agregó que también existe la posibilidad de que Washington compre deuda argentina en el mercado primario.