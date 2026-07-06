El calendario de pagos de ANSES en julio 2026 para jubilados, pensionados y AUH
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Calendario de pagos de anses julio 2026 para jubilados, pensionados y AUH
Pensiones No Contributivas (PNC)
Los titulares de PNC por invalidez y vejez, así como las madres de siete hijos, cobran en las mismas fechas que los jubilados con haber mínimo. El cronograma es el siguiente:
- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
Los beneficiarios que perciben el haber mínimo (más el bono de $70.000) comenzarán a cobrar desde el 8 de julio, según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0: 8 de julio
- DNI terminados en 1: 8 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 20 de julio
- DNI terminados en 8: 21 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio
Jubilados y pensionados que superan la mínima
Quienes tienen haberes superiores al mínimo cobrarán en la segunda quincena, sin bono (o con bono proporcional si no superan el tope). Las fechas son:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar
El cronograma de pagos para la AUH y la Tarjeta Alimentar correspondiente a julio 2026 es el siguiente:
- Documentos terminados en 0: 8/7
- Documentos terminados en 1: 8/7
- Documentos terminados en 2: 13/7
- Documentos terminados en 3: 14/7
- Documentos terminados en 4: 15/7
- Documentos terminados en 5: 16/7
- Documentos terminados en 6: 17/7
- Documentos terminados en 7: 20/7
- Documentos terminados en 8: 21/7
- Documentos terminados en 9: 22/7
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