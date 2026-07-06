El calendario de pagos de ANSES en julio 2026 para jubilados, pensionados y AUH

Los beneficiarios que perciben el haber mínimo (más el bono de $70.000) comenzarán a cobrar desde el 8 de julio, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 : 8 de julio

: 8 de julio DNI terminados en 1 : 8 de julio

: 8 de julio DNI terminados en 2 : 13 de julio

: 13 de julio DNI terminados en 3 : 14 de julio

: 14 de julio DNI terminados en 4 : 15 de julio

: 15 de julio DNI terminados en 5 : 16 de julio

: 16 de julio DNI terminados en 6 : 17 de julio

: 17 de julio DNI terminados en 7 : 20 de julio

: 20 de julio DNI terminados en 8 : 21 de julio

: 21 de julio DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilados y pensionados que superan la mínima

Quienes tienen haberes superiores al mínimo cobrarán en la segunda quincena, sin bono (o con bono proporcional si no superan el tope). Las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1 : 23 de julio

: 23 de julio DNI terminados en 2 y 3 : 24 de julio

: 24 de julio DNI terminados en 4 y 5 : 27 de julio

: 27 de julio DNI terminados en 6 y 7 : 28 de julio

: 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

El cronograma de pagos para la AUH y la Tarjeta Alimentar correspondiente a julio 2026 es el siguiente: