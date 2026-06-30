Así quedaron los montos de jubilaciones y de las asignaciones no contributivas que pagará Anses en julio
Oficializaron la suba del 2,15% en jubilaciones y asignaciones no contributivas que paga Anses siguiendo la evolución de la inflación con dos meses de rezago.
El gobierno de Javier Milei oficializó este martes la suba del 2,15% en jubilaciones y asignaciones no contributivas que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Así quedó plasmado en las Resoluciones 186/2026 y 187/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma de Guillermo Arancibia, Director Ejecutivo de la Anses.
De esta manera, y siguiendo la evolución de la inflación (aunque con dos meses de rezago), la jubilación mínima en julio llegará a los 411.989,33 pesos mientras que el haber máximo será de 2.772.298,06 pesos.
La resolución también establece las bases imponibles mínima y máxima para el período devengado julio de 2026. El valor mínimo será de 138.757,90 pesos, mientras que el máximo ascenderá a 4.509.567,41 pesos.
De igual forma, al haber mínimo se sumará el bono extraordinario de 70 mil pesos, que el Gobierno otorga mes a mes y que está congelado desde hace 28 meses por lo que su "poder de fuego" se fue licuando frente a la inflación.
En cuanto a prestaciones específicas, la Prestación Básica Universal (PBU) subirá en julio a 188.466,31 pesos mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 329.591,46 pesos.
El ajuste de estos valores se fundamenta en la Ley N° 26.417, que regula la movilidad de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/24. Este último sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241, estableciendo que los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Jubilaciones y asignaciones familiares
Además de las jubilaciones también subirán, siguiendo la inflación con dos meses de rezago, las asignaciones familiares que paga la Anses.
El aumento alcanza tanto a los trabajadores registrados en el sector privado y público nacional, como a beneficiarios del seguro de desempleo, monotributistas, titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También están comprendidas asignaciones como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social. El ajuste anunciado excluye únicamente las asignaciones previstas en los incisos d) y e) del artículo 6° de la Ley N° 24.714.
Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es el establecimiento de un tope individual de ingresos para el acceso a las asignaciones familiares. La percepción de un ingreso superior a 3.034.844 pesos por parte de cualquiera de los integrantes del grupo familiar excluye automáticamente a ese grupo del cobro de las asignaciones, aun si la suma de sus ingresos no supera el límite máximo fijado en los anexos de la resolución.
Detalle de los nuevos montos
Rangos y montos de Asignaciones Familiares para Trabajadores en Relación de Dependencia Registrados y Titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo
Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Titulares de la Prestación por desempleo
Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino
Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
Montos para titulares de Asignaciones Universales para Protección Social
Rangos y montos de Asignaciones Familiares para Trabajadores Monotributistas
Rangos y montos de Asignaciones Familiares para Titulares del Decreto 514/2021
Resolución 186/2026:
Resolución 187/2026:
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