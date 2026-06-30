Así quedaron los montos de jubilaciones y de las asignaciones no contributivas que pagará Anses en julio

En cuanto a prestaciones específicas, la Prestación Básica Universal (PBU) subirá en julio a 188.466,31 pesos mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 329.591,46 pesos.

ANSES AUH.jpg ANSES: cómo es el paso a paso para tramitar la Libreta de la AUH

El ajuste de estos valores se fundamenta en la Ley N° 26.417, que regula la movilidad de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/24. Este último sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241, estableciendo que los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Jubilaciones y asignaciones familiares

Además de las jubilaciones también subirán, siguiendo la inflación con dos meses de rezago, las asignaciones familiares que paga la Anses.

El aumento alcanza tanto a los trabajadores registrados en el sector privado y público nacional, como a beneficiarios del seguro de desempleo, monotributistas, titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También están comprendidas asignaciones como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social. El ajuste anunciado excluye únicamente las asignaciones previstas en los incisos d) y e) del artículo 6° de la Ley N° 24.714.

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Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es el establecimiento de un tope individual de ingresos para el acceso a las asignaciones familiares. La percepción de un ingreso superior a 3.034.844 pesos por parte de cualquiera de los integrantes del grupo familiar excluye automáticamente a ese grupo del cobro de las asignaciones, aun si la suma de sus ingresos no supera el límite máximo fijado en los anexos de la resolución.

Detalle de los nuevos montos

Rangos y montos de Asignaciones Familiares para Trabajadores en Relación de Dependencia Registrados y Titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo

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Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Titulares de la Prestación por desempleo

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Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino

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Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

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Montos para titulares de Asignaciones Universales para Protección Social

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Rangos y montos de Asignaciones Familiares para Trabajadores Monotributistas

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Rangos y montos de Asignaciones Familiares para Titulares del Decreto 514/2021

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Resolución 186/2026:

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Resolución 187/2026:

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