La "hoja de ruta": el Gobierno presenta el programa financiero para blindar los pagos de deuda hasta 2027
El Ministerio de Economía anuncia este lunes el esquema oficial para garantizar los vencimientos en dólares de los próximos dos años.
En la antesala de un vencimiento clave con bonistas privados, el equipo económico de Luis Caputo busca dar una fuerte señal de previsibilidad y solidez ante los mercados internacionales y presentará este lunes la "hoja de ruta" financiera para cubrir la totalidad de las obligaciones en dólares de la administración pública hasta el cierre del mandato del presidente Javier Milei.
La urgencia del anuncio está ligada al calendario inmediato: este jueves 9 de julio, el Gobierno deberá desembolsar u$s4.300 millones a los tenedores de bonos soberanos. Con la presentación de este lunes, el Palacio de Hacienda apunta a demostrar que los fondos están garantizados y despejar cualquier tipo de incertidumbre.
Los detalles del plan económico para 2026 y 2027
El encargado de anticipar la medida fue el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien confirmó que se detallará el cronograma de vencimientos y las fuentes de financiamiento para el bienio 2026-2027.
Según el funcionario, se trata de un diseño "muy conservador" que prioriza la creación de "colchones financieros" durante este 2026 para transitar el 2027 con "mucha holgura".
La certeza de que el financiamiento está completamente cerrado para lo que resta del mandato presidencial ya generó un impacto positivo en el mercado: el riesgo país perforó la barrera de los 415 puntos básicos, reflejando una mayor confianza inversora.
"Buscamos fuentes alternativas a salir a los mercados internacionales a tasas de interés significativamente más bajas. El endeudamiento bajo ley extranjera es una opción, pero no estamos obligados a emitir bonos bajo esa legislación si el costo es alto", remarcó Furiase, señalando que el plan permitirá restarle tensión a las variables macroeconómicas y a la inflación.
La ingeniería detrás de los dólares: bonos, REPOS y organismos
Para consolidar el ingreso de divisas y asegurar los pagos sin asfixiar las reservas, el Palacio de Hacienda ejecutó una estrategia combinada en tres frentes económicos:
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Títulos a mediano plazo: Economía ya completó el cupo de colocación de dos bonos en dólares (con vencimiento en 2027 y 2028) por un total de u$s2.000 millones, garantizando una base sólida de financiamiento.
Garantías multilaterales: Se destinarán u$s1.750 millones provenientes de créditos aprobados por el Banco Mundial (u$s1.200 millones) y el BID (u$s500 millones) para respaldar la suscripción de nuevos préstamos con entidades bancarias privadas.
Prórroga del BCRA: El Banco Central oficializó la extensión de los contratos de REPOS hasta el año 2028, una maniobra clave que reduce la carga de compromisos financieros para el próximo año electoral y refuerza el poder de fuego de la autoridad monetaria.
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