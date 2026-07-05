La "hoja de ruta": el Gobierno presenta el programa financiero para blindar los pagos de deuda hasta 2027

"Buscamos fuentes alternativas a salir a los mercados internacionales a tasas de interés significativamente más bajas. El endeudamiento bajo ley extranjera es una opción, pero no estamos obligados a emitir bonos bajo esa legislación si el costo es alto", remarcó Furiase, señalando que el plan permitirá restarle tensión a las variables macroeconómicas y a la inflación.

La ingeniería detrás de los dólares: bonos, REPOS y organismos

Para consolidar el ingreso de divisas y asegurar los pagos sin asfixiar las reservas, el Palacio de Hacienda ejecutó una estrategia combinada en tres frentes económicos: