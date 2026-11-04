Rodrigo Vagoneta recordó a Daniel Bifulco tras su fallecimiento: "Lo voy a amar siempre"
En diálogo con minutouno.com, el humorista recordó los años compartidos, destacó su alegría y contó cómo surgió el regreso de Los Jaimitos a pedido de Daniel.
El fallecimiento de Daniel Bifulco sigue generando repercusiones entre quienes compartieron con él escenarios, proyectos y muchos años de amistad. Esta vez, quien decidió recordarlo fue Rodrigo Vagoneta, uno de los integrantes de Los Jaimitos, que habló con minutouno.com y le dedicó unas sentidas palabras a su compañero.
Visiblemente conmovido, el humorista recordó a Bifulco como una de las personas que más lo hizo reír a lo largo de su vida y destacó la alegría que transmitía cada vez que compartían un escenario. "Recuerdo de una de las personas que más me hizo reír en la vida, la persona con la que salías a hacer un show y nunca te podías aburrir porque era toda alegría", expresó Vagoneta al evocar a su amigo.
Durante su testimonio, también hizo referencia a uno de los últimos proyectos que compartieron: el regreso de Los Jaimitos, una iniciativa que nació a pedido del propio Daniel. Según contó, él y Roberto aceptaron la propuesta con entusiasmo, pese a que Bifulco atravesaba un delicado momento de salud.
"Qué bueno que hicimos los Jaimitos ahora a pedido de él. Dije, hacemos los Jaimitos mundiales y con Roberto dijimos, dale, hagámoslo, porque él justo estaba internado porque se había tragado un virus, una complicación que tuvo", recordó.
Conmovido por la pérdida, Rodrigo definió a Daniel como una persona fundamental en su recorrido profesional, que lo acompañó durante toda su carrera y estuvo presente en los distintos momentos de su vida. "Y bueno, gracias a Dios que los hicimos y nada, con la tristeza de haber perdido un hermano, una persona que me acompañó en toda mi carrera, en todo momento", manifestó.
Por último, el humorista expresó: "Pido que lo recordemos con una sonrisa, con un aplauso fuerte, como lo que fue un gran cómico argentino".
Y cerró su sentido homenaje con una frase que resume el cariño que sentía por su compañero: "Lo voy a amar siempre".
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