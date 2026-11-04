El Riesgo País se disparó arriba de 850 puntos y las acciones argentinas siguen perdiendo

Qué pasó con los bonos soberanos y las acciones argentinas

En cuanto a los bonos soberanos argentinos, pierden hasta 1,1% en promedio, encabezados por el Bonar 2035 y el Bonar 2029, los tramos más largos.

En tanto, los ADRs argentinos operan mixtos con bajas de hasta 7,5%, lideradas por YPF, seguidas por Pampa Energía (-5,4%), Transportadora de Gas del Sur (-2,4%), presionadas por la baja internacional del precio del petróleo, que perforó los US$100 el barril.

Finalmente, el mercado local opera con una pérdida del 2,6% hasta los 88.123,860 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 4,9% a los 51,40 puntos.