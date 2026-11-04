El Riesgo País se disparó arriba de 850 puntos y las acciones argentinas siguen perdiendo
El índice elaborado por JP Morgan expresa desconfianza de los mercados en la reelección de Javier Milei y la continuidad a largo plazo del programa de Caputo.
A contramano de lo que sucede en el mundo, donde los mercados reaccionan positivamente al traspié de Donald Trump en las elecciones legislativas estadounidenses, para la Argentina fue una jornada negativa en cuanto a Riesgo País, bonos soberanos y acciones nacionales que cotizan en Wall Street.
En concreto, el índice elaborado por JP Morgan superó la barrera de los 850 puntos básicos para ubicarse al cierre de este miércoles en 852, 21 puntos básicos por encima del cierre de la jornada anterior.
De esta manera sigue consolidando la marcada tendencia al alza que lo mantiene en máximos de los últimos 12 meses, como consecuencia del mal desempeño de los bonos soberanos y la incertidumbre generada por la derrota electoral del trumpismo, principal sostén político y financiero del Gobierno argentino.
En efecto, el mercado sigue analizando los riesgos de cara al horizonte electoral de las presidenciales de 2027, cuando Javier Milei intentará la reelección, y, por ende, la viabilidad a largo plazo del actual programa de ajuste.
También influyen la preocupación de los inversores sobre la disponibilidad de divisas en el Banco Central (BCRA) para garantizar el pago de los vencimientos de deuda a corto plazo, factores internacionales como el conflicto en Medio Oriente y movimientos de tasas globales que generan la salida generalizada de capitales de mercados emergentes.
Qué pasó con los bonos soberanos y las acciones argentinas
En cuanto a los bonos soberanos argentinos, pierden hasta 1,1% en promedio, encabezados por el Bonar 2035 y el Bonar 2029, los tramos más largos.
En tanto, los ADRs argentinos operan mixtos con bajas de hasta 7,5%, lideradas por YPF, seguidas por Pampa Energía (-5,4%), Transportadora de Gas del Sur (-2,4%), presionadas por la baja internacional del precio del petróleo, que perforó los US$100 el barril.
Finalmente, el mercado local opera con una pérdida del 2,6% hasta los 88.123,860 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 4,9% a los 51,40 puntos.
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