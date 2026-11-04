ANSES realizó modificaciones y reorganiza el cronograma de cobros para noviembre.

El cambio también alcanza a quienes tienen DNI finalizados en 2 y 3, que compartirán una misma fecha de cobro. De esta manera, los primeros pagos de jubilaciones y pensiones mínimas quedarán distribuidos entre el miércoles 11 y el viernes 13 de noviembre.

Cuándo cobro si mi documento termina en esos números

Las nuevas fechas dependen de la prestación que recibe cada persona. Para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre

DNI terminados en 3: viernes 13 de noviembre

Quienes perciben una jubilación superior al haber mínimo tendrán que esperar hasta la última semana del mes. Los documentos finalizados en 0 y 1 cobrarán el martes 24, mientras que aquellos terminados en 2 y 3 recibirán el dinero el miércoles 25.

Para los titulares de Pensiones No Contributivas, el esquema será diferente. Las terminaciones 0 y 1 tendrán su acreditación el 11 de noviembre, mientras que las finalizadas en 2 y 3 cobrarán el jueves 12.

También hay fechas específicas para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo. Los DNI terminados en 0 cobrarán el 11; los finalizados en 1, el 12; aquellos que terminen en 2 recibirán el pago el 13; y los documentos terminados en 3 tendrán su turno el lunes 16.