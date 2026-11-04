ANSES realizó modificaciones y reorganiza el cronograma de cobros para noviembre
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
Nuevos plazos de acreditación establecidos para las primeras terminaciones
La modificación responde a los feriados establecidos por el Gobierno nacional con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. El Decreto 1103/2026 dispuso varias jornadas de descanso que afectan el funcionamiento habitual de distintas actividades y organismos públicos.
El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, mientras que el martes 10 alcanzará únicamente a la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Por su parte, el miércoles 11 tendrá el mismo carácter en la provincia de Buenos Aires.
Ante esta situación, ANSES reorganizó las primeras acreditaciones del mes. Los jubilados con documentos terminados en 0 y 1, que originalmente tenían previsto cobrar los días 9 y 10, pasarán a recibir sus haberes el 11 y 12, respectivamente.
El cambio también alcanza a quienes tienen DNI finalizados en 2 y 3, que compartirán una misma fecha de cobro. De esta manera, los primeros pagos de jubilaciones y pensiones mínimas quedarán distribuidos entre el miércoles 11 y el viernes 13 de noviembre.
Cuándo cobro si mi documento termina en esos números
Las nuevas fechas dependen de la prestación que recibe cada persona. Para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:
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DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre
DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre
DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre
DNI terminados en 3: viernes 13 de noviembre
Quienes perciben una jubilación superior al haber mínimo tendrán que esperar hasta la última semana del mes. Los documentos finalizados en 0 y 1 cobrarán el martes 24, mientras que aquellos terminados en 2 y 3 recibirán el dinero el miércoles 25.
Para los titulares de Pensiones No Contributivas, el esquema será diferente. Las terminaciones 0 y 1 tendrán su acreditación el 11 de noviembre, mientras que las finalizadas en 2 y 3 cobrarán el jueves 12.
También hay fechas específicas para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo. Los DNI terminados en 0 cobrarán el 11; los finalizados en 1, el 12; aquellos que terminen en 2 recibirán el pago el 13; y los documentos terminados en 3 tendrán su turno el lunes 16.
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