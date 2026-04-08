Adam Back negó ser Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, tras un informe de The New York Times

El trabajo periodístico se apoyó en el análisis de más de 130.000 publicaciones en foros y correos electrónicos vinculados a la comunidad cypherpunk, además de herramientas de inteligencia artificial para detectar patrones de escritura y similitudes estilísticas. A partir de ese enfoque, los investigadores encontraron coincidencias entre los textos atribuidos a Nakamoto y las intervenciones públicas de Back, tanto en el plano técnico como en la forma de expresarse, lo que lo posicionó como uno de los candidatos más fuertes dentro de una lista que incluye a varias figuras históricas del ecosistema cripto.