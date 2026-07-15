Las fechas confirmadas para los vouchers educativos de ANSES: los detalles
El plazo para inscribirse finalizó el 16 de mayo y los padres deberán certificar su regularidad académica para recibir estos montos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrecerá Vouchers Educativos para que las familias puedan cubrir la educación de los jóvenes con el fin de ayudar a que los hijos no dejen sus estudios por no poder costear las cuotas escolares, por lo que este aportará una suma para pagar una parte de ellas.
El plazo para inscribirse al programa de Vouchers finalizó el 16 de mayo. No hay límite de hijos para inscribir, pero es importante tener en cuenta que los padres deberán certificar su regularidad académica para recibir estos montos.
Voucher Educativo de ANSES: confirman la fecha de pago en julio
La fecha de pago del Voucher Educativo de julio fue establecida para el martes 14, cuando ANSES acreditará el beneficio a las familias que continúan cumpliendo con las condiciones del programa.
El Ministerio de Capital Humano indicó que el beneficio está destinado a padres, madres, tutores o responsables legales de estudiantes de hasta 18 años inclusive que asistan a colegios privados con al menos un 75% de aporte estatal.
Además, los beneficiarios deben tener actualizados sus datos personales y familiares en la base de ANSES, haber completado la inscripción dentro del plazo previsto e informado una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU) para recibir el dinero.
Voucher Educativo 2026: quiénes pueden acceder y qué pasa con las inscripciones
El Programa de Asistencia Vouchers Educativos está destinado únicamente a las familias que realizaron la inscripción dentro del plazo establecido por el Ministerio de Capital Humano. Como la convocatoria cerró hace más de un mes, ya no se aceptan nuevas inscripciones para acceder al beneficio durante 2026.
Entre las condiciones para cobrar el Voucher Educativo, el solicitante debe ser padre, madre, tutor o responsable legal del estudiante. Además, el alumno debe tener hasta 18 años inclusive, asistir a un colegio privado con al menos un 75% de aporte estatal y contar con los datos personales y familiares actualizados en la base de ANSES.
También es obligatorio haber informado una cuenta bancaria (CBU) o una billetera virtual (CVU) para recibir la acreditación del beneficio.
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