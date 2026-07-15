Las fechas confirmadas para los vouchers educativos de ANSES: los detalles

Voucher Educativo 2026: quiénes pueden acceder y qué pasa con las inscripciones

El Programa de Asistencia Vouchers Educativos está destinado únicamente a las familias que realizaron la inscripción dentro del plazo establecido por el Ministerio de Capital Humano. Como la convocatoria cerró hace más de un mes, ya no se aceptan nuevas inscripciones para acceder al beneficio durante 2026.

Entre las condiciones para cobrar el Voucher Educativo, el solicitante debe ser padre, madre, tutor o responsable legal del estudiante. Además, el alumno debe tener hasta 18 años inclusive, asistir a un colegio privado con al menos un 75% de aporte estatal y contar con los datos personales y familiares actualizados en la base de ANSES.

También es obligatorio haber informado una cuenta bancaria (CBU) o una billetera virtual (CVU) para recibir la acreditación del beneficio.