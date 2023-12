Aerolíneas Argentinas estima terminar el año con ganancias millonarias

Déficit, ganancias y balance: los números de Aerolíneas Argentinas

En un comunicado, la compañía señaló que ha venido reduciendo significativamente su déficit luego de alcanzar los US$ 667 millones en 2019. Detallaron que durante 2020 y 2021 se situó en US$ 654 y US$ 439 millones respectivamente, mientras que en 2022 se redujo a US$ 246 millones.