Folkoristas repudiaron la presencia de Victoria Villarruel en una fiesta de La Rioja: "Somos peronistas"

villarruel la rioja

La cosa no quedó solo en el show, ya que tras la presentación, el intérprete dijo a medios locales que la visita de Villarruel a su provincia era “una afrenta a un pueblo que tuvo desaparecidos".

“Monseñor Angelelli fue asesinado por la última dictadura cívico militar que ella suaviza. No se puede minimizar, no se puede negar”, dijo González al medio local Nueva Rioja.