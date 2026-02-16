Folkoristas repudiaron la presencia de Victoria Villarruel en una fiesta de La Rioja: "Somos peronistas"
Un folklorista acusó a la vicepresidenta de "negacionista" y sostuvo que su presencia en la Fiesta de la Chaya fue “una afrenta a un pueblo que tuvo desaparecidos"
Alejada de las decisiones del Gobierno Nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel participó este fin de semana de la Fiesta Nacional de la Chaya, uno de los eventos culturales más representativos de la provincia de La Rioja, donde pese a estar enfrentada con el presidente Javier Milei no pudo evitar ser repudiada por algunos asistentes y artistas.
Villarruel mantiene una fuerte interna con la gestión libertaria, al punto tal que parece completamente afuera del Gobierno, más allá de su función como presidenta del Senado. Es así que aprovecha los fines de semana para hacer turismo y mantener reuniones, como en este caso con autoridades riojanas.
La vicepresidenta, en tanto, asistió el sábado a la Fiesta de la Chaya, donde uno de los artistas aprovechó para reprocharle su negacionismo y manifestar su enojo ante su presencia.
"Se lo quiero dedicar a la memoria de todos nuestros desaparecidos, en especial a Enrique Angelelli, en momentos en los que está por este aparecer por aquí Victoria Villareal con el negacionismo en una provincia signada por la dictadura militar con un montón de personas desaparecidas, 50 desaparecidos, Enrique Angelelli entre ellos y una provincia montonera como somos nosotros, montonera y peronista", sentenció el folklorista Ramiro González.
En Argenzuela, por C5N, bromearon con este desplante que tuvieron los artistas con la vicepresidenta. "Linda bienvenida le dieron", ironizó Jorge Rial.
La cosa no quedó solo en el show, ya que tras la presentación, el intérprete dijo a medios locales que la visita de Villarruel a su provincia era “una afrenta a un pueblo que tuvo desaparecidos".
“Monseñor Angelelli fue asesinado por la última dictadura cívico militar que ella suaviza. No se puede minimizar, no se puede negar”, dijo González al medio local Nueva Rioja.
