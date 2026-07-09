Alerta de ARCA para monotributistas: los motivos por los que te pueden excluir del régimen

En esos casos, ARCA notifica la medida a través del Domicilio Fiscal Electrónico. A partir de ese momento, el contribuyente tiene la posibilidad de presentar un descargo junto con la documentación necesaria para respaldar las diferencias detectadas. Mantener actualizados los datos fiscales y controlar periódicamente la información registrada es una de las mejores formas de evitar modificaciones automáticas en la categoría del Monotributo.

Exclusión de ARCA: cuáles son los motivos

La consecuencia más importante puede darse cuando ARCA determina que el contribuyente dejó de cumplir los requisitos para permanecer dentro del régimen simplificado. La causa más frecuente es superar el tope máximo de facturación establecido para los monotributistas, situación que obliga a abandonar el régimen e incorporarse al régimen general.

También pueden derivar en la exclusión los depósitos bancarios que no guardan relación con la facturación declarada, los gastos personales incompatibles con los ingresos informados, las acreditaciones de dinero sin respaldo suficiente, la falta de emisión de comprobantes por operaciones realizadas o el desarrollo de actividades que no son compatibles con el Monotributo.

Cuando ARCA dispone la exclusión, el contribuyente deja de formar parte del Monotributo y debe inscribirse en los tributos correspondientes al régimen general, como IVA y Ganancias, además de asumir nuevas obligaciones impositivas y formales. La normativa vigente también establece restricciones para volver al régimen simplificado, por lo que resulta clave llevar un control permanente de la actividad, conservar la documentación respaldatoria y mantener en orden los registros de ingresos, gastos y movimientos bancarios