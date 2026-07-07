 ARCA y los nuevos filtros para justificar activos: de qué se trata

Especialistas en temas impositivos señalan que, si el contribuyente no contesta el requerimiento de ARCA dentro del tiempo indicado o no entrega la documentación requerida, la solicitud de devolución puede ser denegada y quedar archivada, lo que impediría acceder al reintegro de las percepciones reclamadas.

Estas verificaciones no significan necesariamente que exista una falta o incumplimiento. Se trata de procedimientos habituales que lleva adelante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) antes de aprobar determinados pedidos de devolución, con el objetivo de validar que los datos fiscales, bancarios y patrimoniales sean coherentes con la presentación realizada.

Ante esta situación, los especialistas aconsejan controlar de manera frecuente el Domicilio Fiscal Electrónico para detectar posibles notificaciones pendientes y responderlas dentro de los plazos establecidos. Presentar la documentación respaldatoria completa puede evitar retrasos o un eventual rechazo del trámite de devolución.