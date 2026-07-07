ARCA y los nuevos filtros para justificar activos: de qué se trata
ARCA recordó los requisitos para solicitar la devolución del dólar tarjeta y advirtió que los contribuyentes deberán acreditar ingresos para acceder al trámite.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó las verificaciones sobre los pedidos de devolución de las percepciones cobradas por consumos con dólar tarjeta. Cuando detecta diferencias en la información presentada o importes considerados elevados, el organismo solicita a los contribuyentes que demuestren el origen de los fondos con los que realizaron esas operaciones.
De acuerdo con especialistas en materia tributaria, los contribuyentes alcanzados por estas fiscalizaciones están recibiendo comunicaciones a través del Domicilio Fiscal Electrónico. En esos casos, ARCA requiere la presentación de documentación como extractos bancarios, datos de las cuentas informadas y comprobantes que respalden los movimientos de dinero y las acreditaciones correspondientes al período bajo análisis.
El propósito de estas revisiones es comprobar que haya coherencia entre los ingresos declarados por los contribuyentes y los consumos realizados en moneda extranjera.
El control de ARCA está dirigido a quienes solicitaron la devolución de las percepciones vinculadas al dólar tarjeta, incluyendo gastos efectuados con tarjetas en el exterior, adquisición de divisas y otras operaciones alcanzadas por el régimen vigente. Si bien el reintegro corresponde a quienes cumplen con las condiciones establecidas, el organismo puede llevar adelante análisis y cruces de información antes de autorizar la devolución de los montos reclamados.
Qué documentación puede solicitar ARCA
Dentro de los datos solicitados por ARCA se encuentran los resúmenes de las cuentas bancarias del período fiscal analizado, la documentación relacionada con las CBU declaradas y los comprobantes que acrediten los ingresos de dinero registrados. En determinadas situaciones, el organismo busca comprobar que los fondos utilizados para los consumos en moneda extranjera cuenten con un origen justificado mediante ingresos informados u operaciones respaldadas.
Especialistas en temas impositivos señalan que, si el contribuyente no contesta el requerimiento de ARCA dentro del tiempo indicado o no entrega la documentación requerida, la solicitud de devolución puede ser denegada y quedar archivada, lo que impediría acceder al reintegro de las percepciones reclamadas.
Estas verificaciones no significan necesariamente que exista una falta o incumplimiento. Se trata de procedimientos habituales que lleva adelante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) antes de aprobar determinados pedidos de devolución, con el objetivo de validar que los datos fiscales, bancarios y patrimoniales sean coherentes con la presentación realizada.
Ante esta situación, los especialistas aconsejan controlar de manera frecuente el Domicilio Fiscal Electrónico para detectar posibles notificaciones pendientes y responderlas dentro de los plazos establecidos. Presentar la documentación respaldatoria completa puede evitar retrasos o un eventual rechazo del trámite de devolución.
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