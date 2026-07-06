Controles fiscales de ARCA: requisitos para validar la devolución de percepciones por consumos en el exterior

Especialistas en temas tributarios señalan que, si el contribuyente no contesta el requerimiento dentro del plazo fijado o no presenta la documentación exigida, el trámite de devolución puede ser desestimado y archivado. En ese escenario, se pierde la posibilidad de recuperar las percepciones correspondientes.

Estos procesos de fiscalización no significan, por sí solos, que exista una irregularidad. Se trata de controles habituales que ARCA lleva adelante antes de aprobar determinados reintegros, con el objetivo de verificar que la información bancaria, patrimonial y tributaria coincida con los datos informados en la solicitud.

Frente a este escenario, los asesores recomiendan consultar de manera frecuente el Domicilio Fiscal Electrónico para comprobar si hay notificaciones pendientes. Responder dentro de los plazos establecidos y presentar toda la documentación respaldatoria solicitada resulta clave para evitar demoras o un eventual rechazo definitivo del trámite.