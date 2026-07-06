Controles fiscales de ARCA: requisitos para validar la devolución de percepciones por consumos en el exterior
ARCA advirtió que quienes soliciten la devolución del dólar tarjeta deberán acreditar ingresos ante el organismo para poder avanzar con el trámite.
ARCA intensificó los controles sobre los pedidos de devolución de las percepciones vinculadas al dólar tarjeta. Cuando detecta diferencias en la información presentada o montos considerados elevados, el organismo solicita a los contribuyentes documentación que permita demostrar el origen de los fondos con los que realizaron esos consumos.
De acuerdo con especialistas en materia tributaria, quienes iniciaron el trámite de devolución y fueron seleccionados para una revisión están recibiendo avisos en su Domicilio Fiscal Electrónico. Allí se les requiere presentar extractos bancarios, datos de las cuentas informadas y la documentación respaldatoria de las acreditaciones registradas durante el período bajo análisis.
Con este procedimiento, ARCA busca comprobar que los ingresos declarados sean compatibles con los gastos efectuados en moneda extranjera, verificando que exista coherencia entre la capacidad económica informada y los consumos alcanzados por el régimen.
La medida alcanza a los contribuyentes que solicitaron el reintegro de las percepciones aplicadas sobre consumos con tarjeta en el exterior, la compra de moneda extranjera y otras operaciones incluidas dentro del sistema. Aunque la devolución corresponde a quienes cumplen con todos los requisitos establecidos, ARCA está facultada para realizar controles y requerir información adicional antes de autorizar el reintegro.
Qué documentación puede solicitar ARCA
Entre la documentación que ARCA puede solicitar se encuentran los extractos bancarios correspondientes al período fiscal analizado, los comprobantes relacionados con las CBU declaradas y toda la información que permita respaldar las acreditaciones recibidas. En determinadas situaciones, el organismo busca confirmar que los fondos utilizados para los consumos provienen de ingresos declarados o de operaciones debidamente registradas.
Especialistas en temas tributarios señalan que, si el contribuyente no contesta el requerimiento dentro del plazo fijado o no presenta la documentación exigida, el trámite de devolución puede ser desestimado y archivado. En ese escenario, se pierde la posibilidad de recuperar las percepciones correspondientes.
Estos procesos de fiscalización no significan, por sí solos, que exista una irregularidad. Se trata de controles habituales que ARCA lleva adelante antes de aprobar determinados reintegros, con el objetivo de verificar que la información bancaria, patrimonial y tributaria coincida con los datos informados en la solicitud.
Frente a este escenario, los asesores recomiendan consultar de manera frecuente el Domicilio Fiscal Electrónico para comprobar si hay notificaciones pendientes. Responder dentro de los plazos establecidos y presentar toda la documentación respaldatoria solicitada resulta clave para evitar demoras o un eventual rechazo definitivo del trámite.
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