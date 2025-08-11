ANSES: el bono extra de $100.000 que paga el organismo para la AUH en agosto
ANSES confirmó los nuevos montos de las asignaciones para agosto del próximo año, con un aumento que beneficiará a miles de familias.
El ANSES comunicó los nuevos montos y el calendario de pagos para las prestaciones sociales correspondientes a agosto de 2025. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un bono extra de hasta $100.000, que se sumará a los montos actualizados conforme al índice de inflación vigente.
El ajuste en las prestaciones se basa en el índice de inflación registrado en junio de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que reportó un aumento del 1,6%. El marco legal que regula este mecanismo de movilidad es el decreto 274/2024, que establece que los aumentos se aplican tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Así, la ANSES garantiza que las prestaciones sociales se mantengan actualizadas y acompañen el ritmo de la inflación para proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios.
Este aumento y el bono adicional son parte de las políticas de contención social para apoyar a las familias durante 2025. Con estos ajustes, la ANSES busca brindar mayor estabilidad y previsibilidad en los ingresos de quienes dependen de estas asignaciones.
Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES
La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a familias con hijos menores de 18 años o sin límite para hijos con discapacidad. Este beneficio asegura acceso a salud y educación para niños en situación vulnerable. Para solicitarla, es clave mantener los datos actualizados en mi ANSES y presentar la documentación familiar necesaria.
El trámite es gratuito y se realiza por Atención Virtual de ANSES. Se requieren partidas de nacimiento, certificados de matrimonio o convivencia, y DNI del grupo familiar. Así, se garantiza la seguridad alimentaria y el bienestar de los niños beneficiarios.
Monto de la AUH en agosto
La Asignación Universal por Hijo (AUH) llegó a $112.941 por hijo en agosto de 2025, pero ANSES retiene el 20%, dejando un pago final de $90.352,80. Para acceder al monto retenido, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento en salud y educación.
La Asignación por Embarazo se actualizó a $112.919,26, apoyando a las mujeres durante la gestación. Además, el Complemento Leche de $40.000 está destinado a la alimentación de niños menores de 3 años. Estos beneficios buscan asegurar la seguridad alimentaria en las familias más vulnerables.
Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos
La Tarjeta Alimentar se cobra automáticamente junto con la AUH y los montos varían según la cantidad de hijos por familia. Las familias con un hijo y titulares de la Asignación por Embarazo reciben $52.250. Los hogares con dos hijos perciben $81.936. Las familias con tres o más hijos obtienen $108.062. Este beneficio busca garantizar el acceso a alimentos para las familias en situación de vulnerabilidad.
Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto 2025
Las fechas de pago son:
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto
- DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 2: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 6: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto
- DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 1: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 2: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 3: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 4: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 5: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 6: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 7: jueves 21 de agosto
- DNI terminado en 8: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 9: lunes 25 de agosto
