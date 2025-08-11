ANSES: el bono extra de $100.000 que paga el organismo para la AUH en agosto

AUH Anses (1).png

Monto de la AUH en agosto

La Asignación Universal por Hijo (AUH) llegó a $112.941 por hijo en agosto de 2025, pero ANSES retiene el 20%, dejando un pago final de $90.352,80. Para acceder al monto retenido, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento en salud y educación.

La Asignación por Embarazo se actualizó a $112.919,26, apoyando a las mujeres durante la gestación. Además, el Complemento Leche de $40.000 está destinado a la alimentación de niños menores de 3 años. Estos beneficios buscan asegurar la seguridad alimentaria en las familias más vulnerables.

Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar se cobra automáticamente junto con la AUH y los montos varían según la cantidad de hijos por familia. Las familias con un hijo y titulares de la Asignación por Embarazo reciben $52.250. Los hogares con dos hijos perciben $81.936. Las familias con tres o más hijos obtienen $108.062. Este beneficio busca garantizar el acceso a alimentos para las familias en situación de vulnerabilidad.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto 2025

Las fechas de pago son:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 6: martes 19 de agosto

DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)