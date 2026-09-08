Una familia necesitó más de $2,6 millones para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires
Un hogar compuesto por dos adultos y dos menores requirió más de $1,6 millones para no caer bajo la línea de pobreza.
Según informó la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos de entre $2.603.556,34 y $8.331.380,27 durante agosto para ser considerada de clase media.
En tanto, un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores requirió ingresos de $1.651.798,05 para no ser considerado pobre durante el octavo mes de 2026, mientras que necesitó $903.930,35 para no caer bajo la línea de indigencia.
Con estos números, la línea de indigencia subió 2,6% en agosto, la de pobreza aumentó 2% y el piso para ser considerado de clase media se incrementó 1,7%.
Los ingresos necesarios para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires
Según el sondeo, una familia de cuatro integrantes necesitó los siguientes ingresos para ser considerada parte de los distintos sectores medios:
- Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual alcanza la Canasta Total, pero no llega a representar 1,25 veces ese valor. En agosto, este grupo tuvo ingresos de entre $2.082.845,07 y $2.603.556,33 mensuales.
- Sector medio: hogares cuyo ingreso total mensual equivale, como mínimo, a 1,25 veces la Canasta Total y no alcanza cuatro veces ese valor. En este segmento se ubicaron las familias con ingresos de entre $2.603.556,34 y $8.331.380,27 al mes.
- Sector acomodado: hogares cuyos ingresos mensuales superan cuatro veces la Canasta Total. En agosto, este grupo comenzó en los $8.331.380,28 mensuales.
Cuánto dinero se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires
De acuerdo con los niveles socioeconómicos establecidos en el informe, una familia de cuatro integrantes se ubicó en las siguientes categorías:
- En situación de indigencia: hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En agosto, una familia necesitó $903.930,35 mensuales para no ser considerada indigente.
- En situación de pobreza no indigente: hogares cuyos ingresos permiten cubrir la Canasta Básica Alimentaria, pero no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total (CBT). Este grupo comprendió a quienes percibieron entre $903.930,36 y $1.651.798,05 mensuales.
- No pobres vulnerables: hogares cuyos ingresos alcanzan la Canasta Básica Total, pero no llegan a cubrir la Canasta Total del Sistema de Canastas de Consumo. Este rango incluyó a quienes tuvieron ingresos de entre $1.651.798,06 y $2.082.845,06 al mes.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% en agosto
La inflación de agosto fue de 1,7% en la Ciudad de Buenos Aires y acumuló 21,5% en lo que va del año.
En comparación con julio, el IPC porteño registró una desaceleración de 1,2 puntos porcentuales. En los últimos 12 meses, la suba de precios acumuló 33,3%.
La variación mensual estuvo impulsada principalmente por los aumentos en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud y Transporte.
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