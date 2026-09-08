Una familia necesitó más de $2,6 millones para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

En situación de indigencia: hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En agosto, una familia necesitó $903.930,35 mensuales para no ser considerada indigente.

hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En agosto, una familia necesitó $903.930,35 mensuales para no ser considerada indigente. En situación de pobreza no indigente: hogares cuyos ingresos permiten cubrir la Canasta Básica Alimentaria, pero no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total (CBT). Este grupo comprendió a quienes percibieron entre $903.930,36 y $1.651.798,05 mensuales.

hogares cuyos ingresos permiten cubrir la Canasta Básica Alimentaria, pero no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total (CBT). Este grupo comprendió a quienes percibieron entre $903.930,36 y $1.651.798,05 mensuales. No pobres vulnerables: hogares cuyos ingresos alcanzan la Canasta Básica Total, pero no llegan a cubrir la Canasta Total del Sistema de Canastas de Consumo. Este rango incluyó a quienes tuvieron ingresos de entre $1.651.798,06 y $2.082.845,06 al mes.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% en agosto

La inflación de agosto fue de 1,7% en la Ciudad de Buenos Aires y acumuló 21,5% en lo que va del año.

En comparación con julio, el IPC porteño registró una desaceleración de 1,2 puntos porcentuales. En los últimos 12 meses, la suba de precios acumuló 33,3%.

La variación mensual estuvo impulsada principalmente por los aumentos en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud y Transporte.